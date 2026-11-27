लखनऊ में UPFSDA ने की बड़ी कार्रवाई; 9 हॉस्पिटल फार्मेसियों के लाइसेंस सस्पेंड, जानिये वजह
आयुक्त, एफएसडीए डॉ. रोशन जैकब के मुताबिक, 9 के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 10:01 PM IST
लखनऊ : उप्र खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से पहली नवम्बर से हॉस्पिटल फार्मेसियों को दवाओं की खरीद एवं बिक्री का मूल्य सार्वजनिक किए जाने आदेश के बावजूद इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. ऐसे में सख्त रुख अपनाते हुए एफएसडीए ने लखनऊ की 9 हॉस्पिटल फार्मेसियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं.
आयुक्त, एफएसडीए डॉ. रोशन जैकब के मुताबिक, लखनऊ जिले में कुल 13 हॉस्पिटल फार्मेसियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिनमें से 9 के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं. औषधि निरीक्षकों की जांच में इन फार्मेसियों में दवाओं के खरीद और बिक्री मूल्य सहित निर्धारित जानकारियों को सार्वजनिक करने संबंधी आदेश का अनुपालन नहीं पाया गया. इसके बाद संबंधित फर्मों को नोटिस जारी कर जवाब और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए. निर्धारित प्रक्रिया के बाद भी अनुपालन सुनिश्चित न होने पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई.
इन 9 हॉस्पिटल फार्मेसियों के लाइसेंस निलंबित : एफएसडीए की कार्रवाई के दायरे में आने वाली फार्मेसियों में जावित्री हॉस्पिटल के अंतर्गत संचालित राधा मेडिकल स्टोर, कृष्णा फार्मा और कृष्णा मेडिकल स्टोर (तेलीबाग), टेंडर पाम फार्मेसी, हेल्थप्लस रिसर्च एंड मेडिसेंटर एलएलपी की इकाई (अर्जुनगंज), शांति राज मेडिकल्स, अवध हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर (आलमबाग), ग्लोब मेडिकेयर (निराला नगर), केपीएम मेडिकल डिस्पेंसरी (अमौसी), शेखर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, शेखर हार्ट लंग सेंटर (इंदिरा नगर), डॉ. केएनएस फार्मेसी (विकास खंड-2, गोमती नगर), तलवार स्किन फार्मेसी (चर्च रोड, इंदिरा नगर) और किड्स क्लिनिक इंडिया लिमिटेड (विराज खंड, गोमती नगर) शामिल हैं.
आयुक्त, एफएसडीए की ओर से 1 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ)-2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए दवाओं की कीमतों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया था. इसके तहत प्रत्येक रिटेलर और डीलर को निर्माता की ओर से उपलब्ध कराई गई मूल्य सूची ऐसे प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी, जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें.
आदेश के मुताबिक, संबंधित हॉस्पिटल फार्मेसियों को अपनी सार्वजनिक वेबसाइट तैयार करनी होगी. इस पर फार्मेसी का नाम, लाइसेंस संख्या, लाइसेंसधारक का नाम और परिसर का पता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है. इसके साथ ही नियुक्त फार्मासिस्ट का नाम, पंजीकरण संख्या, फोटो और साप्ताहिक स्टॉक का विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा. वहीं, वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट करने के साथ उसका यूआरएल फार्मेसी के काउंटर पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा. मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए वेबसाइट का लिंक ऐप अथवा क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.
इस व्यवस्था का विशेष महत्व उन अस्पताल परिसरों में संचालित फार्मेसियों के लिए है, जहां भर्ती मरीजों को दवाएं और मेडिकल डिवाइस खरीदने के लिए व्यावहारिक रूप से सीमित विकल्प उपलब्ध होते हैं. ऐसे में दवाओं के प्राइस टू रिटेलर (पीटीआर) और प्राइस टू कंज्यूमर (पीटीसी) की जानकारी सार्वजनिक होने से मरीजों और उनके परिजनों को दवाओं के खरीद और बिक्री मूल्य का अंतर समझने में मदद मिलेगी. वे उपलब्ध जानकारी के आधार पर अधिक जागरूकता के साथ निर्णय ले सकेंगे.
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