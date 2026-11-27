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लखनऊ में UPFSDA ने की बड़ी कार्रवाई; 9 हॉस्पिटल फार्मेसियों के लाइसेंस सस्पेंड, जानिये वजह

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: IANS )

लखनऊ : उप्र खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से पहली नवम्बर से हॉस्पिटल फार्मेसियों को दवाओं की खरीद एवं बिक्री का मूल्य सार्वजनिक किए जाने आदेश के बावजूद इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. ऐसे में सख्त रुख अपनाते हुए एफएसडीए ने लखनऊ की 9 हॉस्पिटल फार्मेसियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं.





आयुक्त, एफएसडीए डॉ. रोशन जैकब के मुताबिक, लखनऊ जिले में कुल 13 हॉस्पिटल फार्मेसियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिनमें से 9 के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं. औषधि निरीक्षकों की जांच में इन फार्मेसियों में दवाओं के खरीद और बिक्री मूल्य सहित निर्धारित जानकारियों को सार्वजनिक करने संबंधी आदेश का अनुपालन नहीं पाया गया. इसके बाद संबंधित फर्मों को नोटिस जारी कर जवाब और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए. निर्धारित प्रक्रिया के बाद भी अनुपालन सुनिश्चित न होने पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई.