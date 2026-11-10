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नोएडा के नौकरी-पेशा युवक के पैन कार्ड पर 9.22 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा, दिल्ली EOW ने दर्ज की FIR

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामले में दर्ज की एफआईआर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: फर्जीवाड़े के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक निजी कंपनी के कर्मचारी के पैन और अन्य दस्तावेजों का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये के फर्जी लेनदेन करने के आरोप में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पीड़ित को इस पूरे षड्यंत्र की भनक तब लगी जब आयकर विभाग ने उसे 9.22 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का नोटिस थमा दिया.

क्या है पूरा मामला?