कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू, मां छिन्नमस्तिका के दर्शन के लिए दूर-दूर से उमड़े श्रद्धालु
शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना के साथ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आगाज हुआ.
Published : October 11, 2026 at 3:53 PM IST
रामगढ़: जिले के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिल रहा है. कलश स्थापना के साथ 9 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो चुका है. कोई मां के दर्शन-पूजन के लिए पहुंच रहा है, तो कोई मंदिर परिसर में बने हवन कुंडों में बैठकर साधना और अनुष्ठान में लीन है.
मंदिर न्यास समिति की तैयारियां पूरी
9 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर मंदिर न्यास समिति और जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं. नवरात्र के दौरान मंदिर का आकर्षक स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनने वाला है.
मंदिर में 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान शुरू
शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना के साथ रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में नौ दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हुई. सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी रही. दूर-दराज के इलाकों से पहुंचे साधकों ने 9 दिनों तक पूजा-पाठ और साधना करने का संकल्प लिया है.
9 दिनों तक अनुष्ठान करेंगे साधक
मंदिर परिसर के हवन कुंडों में साधक विधि-विधान से हवन और साधना कर रहे हैं, जबकि श्रद्धालु मां के दर्शन कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं. कई साधक पूरे 9 दिनों तक अनुष्ठान करने के बाद नवमी के दिन पूर्णाहुति के साथ अपनी साधना संपन्न करेंगे.
9 दिनों में मां के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा
नवरात्र के इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है. इसी परंपरा के तहत मां छिन्नमस्तिका के दरबार में भी विशेष पूजा-अर्चना, दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन का आयोजन किया जा रहा है. हर दिन माता को परंपरागत विधि से अलग-अलग भोग अर्पित किया जाएगा.
मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं
मंदिर पुजारी असीम पंडा के मुताबिक, 9 दिनों तक मंदिर क्षेत्र में साधकों और श्रद्धालुओं द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा. नवमी के दिन हवन और पूर्णाहुति के साथ अनुष्ठान का समापन होगा. मंदिर परिसर में पूजा और साधना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं. नवरात्र की धार्मिक छटा के बीच मां छिन्नमस्तिका मंदिर को भव्य रूप देने की तैयारी भी शुरू हो गई है.
दूर- दूर से मंदिर पहुंचे रहे हैं भक्त
आस्था और साधना के इस 9 दिवसीय पर्व में रजरप्पा का मां छिन्नमस्तिका मंदिर एक बार फिर श्रद्धालुओं की भक्ति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. मंदिर न्यास समिति और जिला प्रशासन की तैयारियों के बीच साधक अपने संकल्प के साथ अनुष्ठान में जुटे हैं, तो श्रद्धालु मां के दर्शन कर आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं.
ये भी पढ़ें- Special: शारदीय नवरात्र की शुरुआत रविवार से: इस बार गज पर हो रहा है मां दुर्गा का आगमन और मुर्गे पर विदाई, जानें क्या हैं संकेत
चैत्र नवरात्र में फूलों से सज रहा रजरप्पा का मां छिन्नमस्तिका मंदिर, बंगाल के कारीगर दे रहे भव्य रूप
SPECIAL: दुर्गा पूजा और दशहरा में AI की नजर, भीड़ में अपराधी की पहचान से लेकर लापता बच्चों की तलाश तक