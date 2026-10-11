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कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू, मां छिन्नमस्तिका के दर्शन के लिए दूर-दूर से उमड़े श्रद्धालु

कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू ( Etv Bharat )

रामगढ़: जिले के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिल रहा है. कलश स्थापना के साथ 9 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो चुका है. कोई मां के दर्शन-पूजन के लिए पहुंच रहा है, तो कोई मंदिर परिसर में बने हवन कुंडों में बैठकर साधना और अनुष्ठान में लीन है.

मंदिर न्यास समिति की तैयारियां पूरी