पुलिस का साइबर ठगों पर एक्शन, 9 शातिर गिरफ्तार, झांसा देकर यूं करते थे ठगी
सीकरी पुलिस ने 'ऑपरेशन एंटी वायरस' के तहत कार्रवाई करते हुए एक गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.
Published : January 19, 2026 at 9:11 AM IST
भरतपुर/डीग : फाइल चार्ज और टैक्स चार्ज के नाम पर आमजन से पहले अग्रिम राशि जमा करवाकर और फिर खातों से रुपये पार करने वाले साइबर ठगों के गिरोह पर डीग पुलिस ने करारा प्रहार किया है. ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत थाना सीकरी पुलिस ने संगठित तरीके से साइबर ठगी कर रहे 9 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी सिम और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लोगों को झांसे में लेकर ऑनलाइन भुगतान करवाते थे और पलक झपकते ही रकम अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते थे. ऐसे ही अलग अलग तरीकों से लोगों को ठगने का खुलासा हुआ है.
थानाधिकारी सीकरी मुकेश कुमार ने बताया कि साइबर सेल डीग से उप निरीक्षक महेन्द्र सिंह द्वारा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वजीरखेड़ी जंगल, बाघ की पाल क्षेत्र में दबिश दी. मौके पर आरोपी साइबर ठगी करते हुए पकड़े गए. गिरफ्तार आरोपियों में साहिल, इबरान, मुस्तकीम, जाहिद, सोहील, नाजिम, साबिर, मोहम्मद इरफान और यासिद शामिल हैं. ये सभी अलग-अलग स्थानों के निवासी हैं और संगठित गिरोह बनाकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे.
ऐसे करते थे साइबर ठगी : पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी चोरी व लूट के मोबाइल फोन में लगी फर्जी सिमों का इस्तेमाल कर फर्जी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते थे. इसके बाद वे अलग-अलग तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे.
- रेपिडो ऐप पर राइड बुक कर लोगों को दूसरी जगह भेजकर झांसा देना
- अश्लील वीडियो कॉल कर रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल करना
- महंगी मोटरसाइकिल सस्ते में बेचने का लालच देना
- होम जॉब के फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों से संपर्क करवाना
- फाइल चार्ज, टैक्स चार्ज आदि के नाम पर अग्रिम राशि जमा करवाना
कमीशन पर निकालते रकम : आरोपी अपने गिरोह के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए फोनपे, गूगलपे और स्कैनर के माध्यम से पैसे मंगवाते थे और कमीशन पर रकम निकाल लेते थे. ऑनलाइन साइबर फ्रॉड को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी सिम कार्ड रखना भी सामने आया है. थाना सीकरी में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों से गहन पूछताछ और अनुसंधान किया जा रहा है. पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और ठगी की कुल रकम की भी जांच कर रही है.