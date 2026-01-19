ETV Bharat / state

पुलिस का साइबर ठगों पर एक्शन, 9 शातिर गिरफ्तार, झांसा देकर यूं करते थे ठगी

भरतपुर/डीग : फाइल चार्ज और टैक्स चार्ज के नाम पर आमजन से पहले अग्रिम राशि जमा करवाकर और फिर खातों से रुपये पार करने वाले साइबर ठगों के गिरोह पर डीग पुलिस ने करारा प्रहार किया है. ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत थाना सीकरी पुलिस ने संगठित तरीके से साइबर ठगी कर रहे 9 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी सिम और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लोगों को झांसे में लेकर ऑनलाइन भुगतान करवाते थे और पलक झपकते ही रकम अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते थे. ऐसे ही अलग अलग तरीकों से लोगों को ठगने का खुलासा हुआ है.

थानाधिकारी सीकरी मुकेश कुमार ने बताया कि साइबर सेल डीग से उप निरीक्षक महेन्द्र सिंह द्वारा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वजीरखेड़ी जंगल, बाघ की पाल क्षेत्र में दबिश दी. मौके पर आरोपी साइबर ठगी करते हुए पकड़े गए. गिरफ्तार आरोपियों में साहिल, इबरान, मुस्तकीम, जाहिद, सोहील, नाजिम, साबिर, मोहम्मद इरफान और यासिद शामिल हैं. ये सभी अलग-अलग स्थानों के निवासी हैं और संगठित गिरोह बनाकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे.

