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Cyber Crime : 9 करोड़ रुपए की साइबर ठगी और 3.50 करोड़ रुपए फ्रिज, सिम मुहैया करवाने बालों पर भी एक्शन

जयपुर ग्रामीण में इस साल 9 करोड़ रुपए की साइबर ठगी ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: प्रदेशभर में लगातार बढ़ती साइबर ठगी के बीच जयपुर ग्रामीण जिले में भी साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं. इस साल जनवरी से अक्टूबर तक जिले में 9 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के अलग-अलग मामले सामने आए हैं. इनमें से करीब 3.50 करोड़ रुपए की रकम पुलिस ने होल्ड करवा दी है. जबकि करीब 50 लाख रुपए की रकम पीड़ितों के खातों में रिफंड करवाई गई है.

जयपुर (ग्रामीण) एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर जब भी कोई शिकायत होती है तो साइबर सेल तत्काल कार्रवाई करते हुए ठगी की रकम को फ्रिज करवाने की प्रक्रिया शुरू करती है. उनका कहना है कि साइबर अपराधियों को सिम मुहैया करवाने वाले कियोस्क संचालकों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है.

जयपुर ग्रामीण एसपी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल : उनका कहना है कि इस साल जनवरी से अक्टूबर तक 9 करोड़ रुपए की साइबर ठगी जयपुर (ग्रामीण) जिले में हुई है. इनमें से करीब 3.50 करोड़ रुपए की रकम को फ्रिज करवाने में सफलता मिली है. साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों को अब तक 50 लाख रुपए की राशि रिफंड करवाई गई है. बाकी लोगों की रकम रिफंड करवाने की प्रक्रिया जारी है. उनका कहना है कि कई मामलों में पुलिस ने साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिरों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया है. पढ़ें : Cyber Fraud : दिल्ली में चल रहा था साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क, डीग पुलिस ने 43 महिलाओं समेत 80 संदिग्धों को किया डिटेन अब एक लाख की ठगी पर ऑटोमैटिक एफआईआर : उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में नई व्यवस्था शुरू की है. जिसमें एक लाख रुपए या इससे ज्यादा की साइबर ठगी होने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करते ही ऑटोमैटिक ई-एफआईआर दर्ज की जा रही है. उन्होंने बताया कि जैसे ही जीरो एफआईआर मिलती है, उसे संबंधित थाने में दर्ज करवाकर जांच शुरू की जाती है. जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है. जयपुर ग्रामीण एसपी ऑफिस (ETV Bharat Jaipur)