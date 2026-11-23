Cyber Crime : 9 करोड़ रुपए की साइबर ठगी और 3.50 करोड़ रुपए फ्रिज, सिम मुहैया करवाने बालों पर भी एक्शन
जयपुर ग्रामीण जिले में 50 लाख रुपए की रकम पीड़ितों के खातों में करवाई गई रिफंड.
Published : November 23, 2026 at 5:01 PM IST
जयपुर: प्रदेशभर में लगातार बढ़ती साइबर ठगी के बीच जयपुर ग्रामीण जिले में भी साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं. इस साल जनवरी से अक्टूबर तक जिले में 9 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के अलग-अलग मामले सामने आए हैं. इनमें से करीब 3.50 करोड़ रुपए की रकम पुलिस ने होल्ड करवा दी है. जबकि करीब 50 लाख रुपए की रकम पीड़ितों के खातों में रिफंड करवाई गई है.
जयपुर (ग्रामीण) एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर जब भी कोई शिकायत होती है तो साइबर सेल तत्काल कार्रवाई करते हुए ठगी की रकम को फ्रिज करवाने की प्रक्रिया शुरू करती है. उनका कहना है कि साइबर अपराधियों को सिम मुहैया करवाने वाले कियोस्क संचालकों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है.
आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल : उनका कहना है कि इस साल जनवरी से अक्टूबर तक 9 करोड़ रुपए की साइबर ठगी जयपुर (ग्रामीण) जिले में हुई है. इनमें से करीब 3.50 करोड़ रुपए की रकम को फ्रिज करवाने में सफलता मिली है. साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों को अब तक 50 लाख रुपए की राशि रिफंड करवाई गई है. बाकी लोगों की रकम रिफंड करवाने की प्रक्रिया जारी है. उनका कहना है कि कई मामलों में पुलिस ने साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिरों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया है.
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अब एक लाख की ठगी पर ऑटोमैटिक एफआईआर : उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में नई व्यवस्था शुरू की है. जिसमें एक लाख रुपए या इससे ज्यादा की साइबर ठगी होने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करते ही ऑटोमैटिक ई-एफआईआर दर्ज की जा रही है. उन्होंने बताया कि जैसे ही जीरो एफआईआर मिलती है, उसे संबंधित थाने में दर्ज करवाकर जांच शुरू की जाती है. जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है.
सिम विक्रेताओं पर कसा शिकंजा : उनका कहना है कि कई मुकदमों में किराए पर मोबाइल सिम मुहैया करवाने की बात भी सामने आई है. साइबर ठगी में काम में ली जाने वाली मोबाइल सिम जहां से जारी की जाती है. ऐसे सिम विक्रेताओं और कियोस्क पर भी पुलिस कार्रवाई करती है. कई मामलों में ऐसे लोगों को आरोपी बनाकर उनकी गिरफ्तारी भी की गई है. वे बोले- साइबर ठगी के मामलों पर निरंतर पुलिस की निगरानी जारी है. साइबर हेल्पलाइन 1930 के जरिए जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी साइबर सेल लगातार मॉनिटरिंग करती है.
लोगों को जागरूक कर रही पुलिस : उन्होंने कहा कि साइबर अपराध पर लगाम लगाने में जागरूकता का भी अहम योगदान है. स्कूल, कॉलेज या अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में साइबर सेल की टीम लोगों को साइबर अपराध से बचाव के तरीकों को लेकर जागरूक कर रही है. उनका कहना है कि आज पढ़े लिखे लोग भी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में जागरूकता इस पर लगाम लगाने में एक प्रभावी भूमिका निभा सकती है. इसलिए पुलिस समय-समय पर लोगों को जागरूक कर साइबर ठगी से बचाव के तरीके बता रही है.
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45 लाख रुपए के 140 मोबाइल रिकवर : इधर, जयपुर ग्रामीण जिले के थाना इलाकों से गुम या चोरी हुए मोबाइल को बरामद करने में भी पुलिस को सफलता मिली है. साइबर सेल की प्रभारी आरपीएस गरिमा, साइबर सेल के प्रभारी कमलेश और थानों में लगे साइबर योद्धाओं ने कड़ी मेहनत कर 140 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं. इनमें अलग अलग ब्रांड के मोबाइल हैं. जो बीते एक दो महीनों में गुम या चोरी हुए हैं. रिकवर किए गए मोबाइल की कीमत करीब 45 लाख रुपए हैं. जिन्हें पीड़ितों को लौटाया गया है.