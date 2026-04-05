शिंबा और सुल्तान को मिलेगी रोहतक की दुल्हनिया, इटावा लायन सफारी में चल रही नई पीढ़ी के दहाड़ की तैयारी
शेर शिंबा और सुल्तान अब साढ़े नौ साल के हैं. इटावा लायन सफारी प्रशासन इन दोनों के लिए शेरनी लाने की कोशिशों में जुटा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 1:35 PM IST
इटावा: एशियाई शेरों के बड़े आशियाने के रूप में पहचाने जाने वाले इटावा लायन सफारी पार्क में जन्मे पहले शेर शिंबा और सुल्तान अब साढ़े नौ साल के हो चुके हैं. लेकिन अभी तक इनकी जोड़ी नहीं बन सकी है.
इटावा लायन सफारी प्रशासन इन दोनों के लिए बाहर से उपयुक्त शेरनी लाने की कोशिशों में जुटा है, ताकि इनका कुनबा आगे बढ़ सके और अगली पीढ़ी तैयार हो सके. साथ ही सफारी का आकर्षण बढ़े.
इन दोनों शेरों का जन्म अक्टूबर 2016 में नर शेर मनन और शेरनी जेसिका की पहली मुलाकात के बाद हुआ था. तब से शिंबा और सुल्तान सफारी के प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं. लेकिन सफारी में मौजूद मादा शेरनियां इनकी सगी बहनें (siblings) हैं, इसलिए उनके साथ प्रजनन संभव नहीं है.
यही कारण है कि सफारी प्रबंधन ने बाहर से नई शेरनी लाने का निर्णय लिया है.
इस दिशा में रोहतक प्राणि उद्यान की शेरनी ‘सुधा’ को इटावा लाने पर सहमति बन रही है. इसके बदले इटावा सफारी से वर्ष 2022 में विश्व लायन डे पर जन्मे नर शेर ‘विश्वा’ को रोहतक भेजा जाएगा. इस अदला-बदली से दोनों स्थानों पर शेरों के जीन-पूल (genetic diversity) को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
सफारी प्रशासन को उम्मीद है कि सुधा के आने के बाद शिंबा और सुल्तान को उनकी जोड़ी मिल जाएगी और इटावा सफारी में शेरों की नई पीढ़ी की दहाड़ जल्द सुनाई देगी.