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शिंबा और सुल्तान को मिलेगी रोहतक की दुल्हनिया, इटावा लायन सफारी में चल रही नई पीढ़ी के दहाड़ की तैयारी

शिंबा और सुल्तान को मिलेगी रोहतक की दुल्हनिया. ( ETV Bharat )

इटावा: एशियाई शेरों के बड़े आशियाने के रूप में पहचाने जाने वाले इटावा लायन सफारी पार्क में जन्मे पहले शेर शिंबा और सुल्तान अब साढ़े नौ साल के हो चुके हैं. लेकिन अभी तक इनकी जोड़ी नहीं बन सकी है. इटावा लायन सफारी प्रशासन इन दोनों के लिए बाहर से उपयुक्त शेरनी लाने की कोशिशों में जुटा है, ताकि इनका कुनबा आगे बढ़ सके और अगली पीढ़ी तैयार हो सके. साथ ही सफारी का आकर्षण बढ़े. इन दोनों शेरों का जन्म अक्टूबर 2016 में नर शेर मनन और शेरनी जेसिका की पहली मुलाकात के बाद हुआ था. तब से शिंबा और सुल्तान सफारी के प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं. लेकिन सफारी में मौजूद मादा शेरनियां इनकी सगी बहनें (siblings) हैं, इसलिए उनके साथ प्रजनन संभव नहीं है.