मकान की नींव की खुदाई में निकली जैन धर्म की 9 प्राचीन पत्थर की प्रतिमाएं, पुलिस जांच में जुटी
खुदाई के दौरान प्रतिमाएं दिखाई देने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया है.
Published : October 5, 2026 at 11:21 AM IST
उदयपुर : मकान की नींव की खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से जैन धर्म की 9 प्राचीन पत्थर की प्रतिमाएं मिली हैं. प्रतिमाएं करीब 70-75 वर्षों से बंद पड़े पुराने जैन मंदिर के पास से निकली हैं. खुदाई के दौरान प्रतिमाएं दिखाई देने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रतिमाओं को सुरक्षित बाहर निकलवाया. मांडवा थानाधिकारी मुगलाराम ने बताया कि फिलहाल इन प्रतिमाओं को सुरक्षित रखवा दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जारी है.
मांडवा थाना क्षेत्र के जुड़ा कस्बे में आबूरोड-सिरोही निवासी तनवीर वकील मकान निर्माण करवा रहे हैं. पुराने जैन मंदिर के पास नींव की खुदाई चल रही थी. इसी दौरान जमीन के अंदर पत्थर की प्रतिमाएं नजर आईं, जिसपर ये सूचना पुलिस को दी गई. मांडवा थानाधिकारी मुगलाराम पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और खुदाई में मिली सभी 9 प्रतिमाओं को बाहर निकलवाया. इसके बाद प्रतिमाओं को जुड़ा कस्बा निवासी अशोक जैन के घर पर सुरक्षित रखवाया गया है.
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पुराने जैन मंदिर के पास खुदाई में एक साथ 9 प्रतिमाएं मिलने की जानकारी क्षेत्र में फैल गई. इसके बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे. प्रतिमाओं को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई. फिलहाल पुलिस ने सभी 9 प्रतिमाओं को सुरक्षित रखवाया है.