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मकान की नींव की खुदाई में निकली जैन धर्म की 9 प्राचीन पत्थर की प्रतिमाएं, पुलिस जांच में जुटी

खुदाई में मिली जैन धर्म की 9 पत्थर की प्रतिमाएं ( ETV Bharat )

उदयपुर : मकान की नींव की खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से जैन धर्म की 9 प्राचीन पत्थर की प्रतिमाएं मिली हैं. प्रतिमाएं करीब 70-75 वर्षों से बंद पड़े पुराने जैन मंदिर के पास से निकली हैं. खुदाई के दौरान प्रतिमाएं दिखाई देने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रतिमाओं को सुरक्षित बाहर निकलवाया. मांडवा थानाधिकारी मुगलाराम ने बताया कि फिलहाल इन प्रतिमाओं को सुरक्षित रखवा दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जारी है.