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लखनऊ में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा; ऑपरेशन साइ-वज्र के तहत 9 आरोपी गिरफ्तार, म्यूल अकाउंट से निकालते थे रकम

लखनऊ में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : लखनऊ पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. डीसीपी नॉर्थ का दावा है कि यह गिरोह देशभर में साइबर ठगी से आने वाले पैसे को पहले फर्जी बैंक खातों यानी म्यूल अकाउंट में मंगवाता था, फिर उसे क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेशी, खासतौर पर चीनी साइबर अपराधियों के डिजिटल वॉलेट में भेजा जाता था. इस पूरे काम के बदले गिरोह के सदस्य हर ट्रांजेक्शन पर कमीशन लेते थे. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन साइ-वज्र" के तहत की गई है. डीसीपी नॉर्थ गोपाल कृष्ण चौधरी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 एटीएम, क्रेडिट कार्ड, तीन चेकबुक, दो पासबुक, एक टैबलेट, एक आईपैड, 53,100 रुपये कैश, एक कार और एक बाइक बरामद की है. मामले में मड़ियांव थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.



इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा के मुताबिक, डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत एनसीआरपी और जेएमआईएस पोर्टल पर मिले संदिग्ध म्यूल अकाउंट्स का सत्यापन किया जा रहा था. इसी दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने केशव नगर मोड़ के पास एक संदिग्ध युवक मो. शाहरूख को हिरासत में लिया. उन्होंने बताया कि पूछताछ में उसने अपना बैंक खाता साइबर ठगी में इस्तेमाल होने की बात कबूल की और अपने अन्य साथियों के आईआईएम रोड इलाके में मौजूद होने की जानकारी दी. इसके बाद क्राइम ब्रांच, साइबर टीम और मड़ियांव पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मो. शाहरूख, महफूज खान, सैय्यद अब्दुल्ला, मो. बसर, मो. रुबान, शाबिर, सिकंदर, फरहान और तुफैल शामिल हैं. इनमें कोई फर्नीचर का काम करता था, कोई डिलीवरी बॉय है, कोई छात्र है तो कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था.