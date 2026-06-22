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8वां पे कमीशन; आयोग की टीम लखनऊ में, मीटिंग में नहीं बुलाए गए राज्य कर्मचारी, विरोध

मई 2027 तक 8वां पे कमीशन लागू होने का अनुमान, इसमें जनवरी 2026 से एरियर भी शामिल.

8वें पे कमीशन की टीम का विरोध.
8वें पे कमीशन की टीम का विरोध. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 2:37 PM IST

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लखनऊ: आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का दो दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा आज से शुरू हो गया है. आयोग के सदस्य सचिव पंकज जैन की अगुवाई में टीम राज्य में वेतन ढांचे और सेवा शर्तों पर विचार-विमर्श कर रही है. हालांकि, दौरे के पहले दिन ही विवाद खड़ा हो गया है. इस बैठक में नहीं बुलाए जाने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रति नाराज हो गए हैं. उन्होंने कहा है कि राज्य स्तरीय कर्मचारी संगठनओं के प्रतिनिधि नहीं बुलाए जा रहे हैं. केवल, केंद्र सरकर के प्रतिनिधि बुलाए जा रहे हैं तो फिर उनको लखनऊ आना ही नहीं चाहिए था. दिल्ली में ही बैठक कर लेनी चाहिए थी.

8वें पे कमीशन की टीम का विरोध. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि इस तरह की बैठकें अन्य राज्यों में भी होनी है. मई 2027 तक 8वां पे कमीशन लागू होने का अनुमान है. इसमें जनवरी 2026 से कर्मचारियों को एरियर मिलेगा. इस प्रक्रिया के तहत आयोगी की टीम लखनऊ में है. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आयोग के दौरे का विरोध जताया है. परिषद का आरोप है कि बैठक में राज्य के प्रमुख कर्मचारी संगठनों को आमंत्रित ही नहीं किया गया. परिषद पदाधिकारियों का कहना है कि जब चर्चा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की हो रही है, तो उनसे जुड़े संगठनों की अनदेखी नाइंसाफी है.

8वां पे कमीशन
8वां पे कमीशन (Photo Credit; ETV Bharat)

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि आठवें वेतन आयोग का यह रवैया पूरी तरह से गलत है. कहा कि राज्य सरकार से जब हमारी वार्ता हुई थी तब यह कहा गया था कि पे कमीशन जब लखनऊ आएगा तो मुलाकात कराई जाएगी. हम अपनी स्थानीय स्तर की समस्याओं को उनके सामने रखेंगे ताकि समय रहते उनको दुरुस्त किया जा सके. ऐसा ना होना बिल्कुल गलत है फिर तो लखनऊ आने की भी जरूरत नहीं थी. दिल्ली में हमारे बड़े नेता पहले से ही वार्ता कर रहे थे.

8वां पे कमीशन
8वां पे कमीशन (Photo Credit; ETV Bharat)

वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप के अनुसार, आयोग 22 और 23 जून को राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेगा. भारत सरकार के 27 मई 2026 के पत्र के अनुपालन में यह दौरा हो रहा है. इसका उद्देश्य छठे व सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़े प्रभाव का आकलन करना है.

बैठक के लिए पांच नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है. विशेष सचिव नील रतन कुमार को समग्र समन्वय का जिम्मा सौंपा गया है. वहीं आलोक दीक्षित वित्तीय प्रभाव, वीके सिंह पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभ, पुष्पराज वेतनमान और अनुराग गुप्ता भत्तों व सुविधाओं पर विवरण देंगे.

कर्मचारी नेताओं ने सवाल उठाया कि सरकार केवल अफसरों से बात कर रही है. हरिकिशोर तिवारी के अनुसार, जमीनी हकीकत कर्मचारी संगठनों के बिना अधूरी रहेगी. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा.

आयोग का यह दौरा 2026 में लागू होने वाले आठवें वेतनमान की रूपरेखा के लिए अहम माना जा रहा है. यूपी के करीब 12 लाख राज्य कर्मचारियों और 7 लाख पेंशनरों की निगाहें इस पर टिकी हैं.

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