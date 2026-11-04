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जयपुर में 8वीं कक्षा की छात्रा ने की आत्महत्या, परीक्षा में कम नंबर आने से थी परेशान

माणक चौक थाना, जयपुर. ( सोर्स- ईटीवी भारत, जयपुर. )

जयपुर : राजधानी जयपुर में बुधवार को सुबह 14 साल की एक किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई. आसपास के लोगों ने शव देखकर माणक चौक थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा. लड़की की पहचान आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली स्टूडेंट के रूप में हुई है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि परीक्षा में कम नंबर आने के कारण लड़की ने आत्महत्या कर ली. घटना माणक चौक थाना इलाके में स्थित तालकटोरा की है.

स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना : माणक चौक थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने बताया कि स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी. माणक चौक थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया. पास में लड़की के सामान के आधार पर पुलिस ने परिजनों को बुलाया, जिन्होंने शव की पहचान की.