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हिमाचल में CBSE स्कूलों में होगी 894 अध्यापकों की भर्ती, 14 मई तक करें आवेदन

हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों में सैकड़ों अध्यपाकों की भर्ती होगी. HPRCA ने मांग आवेदन.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 9:07 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के कुल 894 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह भर्ती फिक्स मानदेय के आधार पर की जाएगी. इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'विभिन्न विषयों के पदों को इस भर्ती अभियान के तहत भरा जाएगा. इनमें राजनीतिक शास्त्र के 95 पद, समाज शास्त्र के 108 पद, अर्थशास्त्र के 86 पद, मनोविज्ञान के 114 पद, कंप्यूटर विषय के 118 पद, फाइन आर्ट के 118 पद, लोक प्रशासन के 78 पद तथा फिजिकल एजूकेशन टीचर के 177 पद शामिल हैं'.

उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी. उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई 2026 रात 11:59 बजे निर्धारित की गई है. इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पात्रता शर्तें, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा. अधूरी या गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है.

प्रदेश में लंबे समय से शिक्षक भर्ती की मांग उठती रही है. ऐसे में 894 पदों पर भर्ती की घोषणा युवाओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. शिक्षा क्षेत्र में रोजगार की तलाश कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा अवसर है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस भर्ती प्रक्रिया से सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा. अब अभ्यर्थियों की नजर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने और चयन के आगामी चरणों पर टिकी हुई है.

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