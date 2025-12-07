ETV Bharat / state

गरीबों का हक डकार रहे 881 किसान, सुरक्षा योजना के तहत अपात्र, फिर भी ले रहे मुफ्त राशन

झालावाड़ में 881 किसान सरकार को बड़े स्तर पर चूना लगा रहे हैं.

खाद्य सुरक्षा योजना
खाद्य सुरक्षा योजना (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 7, 2025 at 10:34 AM IST

3 Min Read
झालावाड़ : प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र परिवारों को बाहर करने के लिए चलाई जा रही गिव अप मुहिम को झालावाड़ में तगड़ा झटका लगा है. जिले में सरकारी योजना का लाभ ले रहे किसान परिवारों का डेटा क्रॉस वेरिफिकेशन करने पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. जिले में 881 किसान ऐसे हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार के लिए मुफ्त का राशन ले रहे हैं. सरकार को बड़े स्तर पर चूना लगा रहे हैं.

प्रवर्तन अधिकारी गोविंद दान देथा ने बताया कि इस प्रक्रिया में जिले के 881 ऐसे किसान चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने इस वर्ष सरकारी तोल कांटे पर 100 क्विंटल से अधिक गेहूं सरकार को बेचा है, लेकिन वे फिर भी गरीब परिवारों का हक डकार रहे हैं. वहीं, मामले में जिले के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर देवराज रवि ने बताया कि सम्पन्न परिवारों के चेहरों से नकाब उतारने के लिए अब विभाग ने कमर कस ली है. योजना में लाभ ले रहे परिवारों का अब बड़े पैमाने पर डेटा क्रॉस मैच किया जा रहा है.

देवराज रवि, डीएसओ, झालावाड़ (ETV Bharat Jhalawar)

विभाग की ओर से जनाधार आधार कार्ड के डेटा का राशन कार्ड और MSP डेटा से क्रॉस मैच किया गया तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. उन्होंने बताया कि जिले भर में 881 किसान परिवार ऐसे चिन्हित हुए हैं, जिन्होंने सरकारी तोल कांटे पर करीब 100 क्विंटल से अधिक अनाज का बेचान किया है और सरकार से बड़ी मात्रा में पैसों का भुगतान प्राप्त किया है. वहीं, दूसरी ओर इन किसान परिवारों ने अपने परिवार के लिए मुफ्त का राशन लेकर गरीबों के हक पर डाका डाला है. प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार इन परिवारों को 31 दिसंबर 2025 तक का खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने का आखिरी मौका दिया जा रहा है. यदि फिर भी यह अपात्र परिवार योजना से स्वतः नाम नहीं हटवाते तो उनके खिलाफ 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से रिकवरी की जाएगी.

जिले में 87 हजार 605 लोगों ने किया गिव-अप : डीएसओ देवराज रवि ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र परिवारों को स्वतः लाभ छोड़ने के लिए गिव अप अभियान की शुरुआत की गई थी. जिले में इस अभियान के तहत अब तक 87 हजार 605 परिवारों ने गिव अप किया है. वहीं, विभाग की ओर से ऐसे 926 सरकारी कर्मचारी जो इस योजना से जुड़े थे, उनमें से करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपए की बड़ी राशि सरकारी खाते में जमा कराई गई है. अपात्र परिवारों को करीब 1000 नोटिस देकर उनसे सरकारी योजना का लाभ छोड़ने को कहा है. उन्होंने बताया कि जिले में करीब 10 लाख 85 हजार परिवार खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं.

ब्लॉक-वार अपात्रों की स्थिति : डेटा विश्लेषण के अनुसार, जिले में सर्वाधिक अपात्र लाभार्थी पिड़ावा और डग ब्लॉक में पाए गए हैं. ब्लॉक-वार चिन्हित अपात्रों की संख्या निम्न प्रकार है:

  1. पिड़ावा : लगभग 283 किसान
  2. डग : लगभग 185 किसान
  3. भवानीमंडी : लगभग 135 किसान
  4. झालरापाटन : लगभग 76 किसान
  5. मनोहरथाना : लगभग 53 किसान
  6. बकानी : लगभग 21 किसान
  7. खानपुर : लगभग 20 किसान
  8. अकलेरा : लगभग 11 किसान

