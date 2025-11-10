बनारस के 88 साल के एथलीट; इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जीते 2 पदक, सफलता का बताया ये मूलमंत्र
चेन्नई में 5 से 9 नवंबर तक 23वें एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया.
वाराणसी: यूपी के वाराणसी के 88 वर्षीय श्रीनारायण खेमका ने 23वें एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दो पदक जीत कर पूरे देश का मान बढ़ाया है. खेमका के इस प्रयास की सराहना के साथ-साथ उनकी तारीफ बनारस सहित पूरे देश में की जा रही है. काशी में रविवार को उनका भव्य स्वागत किया गया. बता दें कि चेन्नई में 5 से 9 नवंबर तक 23वें एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया. जिसमें एशिया के 38 देशों के 6000 प्रतिभागियों ने भाग लिया. इस चैंपियनशिप में वाराणसी के श्रीनारायण खेमका ने 85+ आयु वर्ग में 400 मीटर दौड़ में रजत पदक तथा 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है. खेमका ने अपनी इस सफलता का मूल मंत्र भी बताया है.
ऐसे मिली प्रेरणा: श्रीनारायण खेमका ने बताया कि वह एक समाजसेवी है. वह वाराणसी में पिछले कई सालों से सीए का काम कर रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी नीलू मिश्रा ने उन्हें मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए प्रेरित किया. जिसकी प्रेरणा से वह पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम में शामिल हुए. जहां उन्हें दो पदक प्राप्त हुआ. जब मुझे पदक दिया गया और देश का तिरंगा झंडा पकड़ा तो मेरा रोम-रोम रोमांचित हो गया. जब राष्ट्रगान गाया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा.
जोश बरकरार: श्रीनारायण खेमका ने कहा कि मेरे अंदर अंदर उत्साह और बढ़ गया है. मुझे लगता है कि मेरे अंदर 5-7 साल और बढ़ गया है. 90 प्लस की यही प्रतियोगिता विदेश में ही होने वाली है. जिसमें शामिल होने के लिए जरूर जाऊंगा और वहां भी पदक जीत कर आऊंगा. खेमका ने कहा कि सभी लोगों को 60 साल की उम्र तक परिवार जिम्मेदारियां का दायित्व निभाना चाहिए. इसके बाद उन्हें समाज के प्रति काम करना चाहिए.
आपको बता दें कि सी.ए. श्रीनारायण खेमका केवल खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट समाजसेवी भी हैं. भारत विकास परिषद के माध्यम से उन्होंने अनेक सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है. वाराणसी के नदेसर में विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित करना, कैंटोनमेंट स्थित जेएचवी मॉल के सामने रानी झांसी की प्रतिमा लगवाने में मुख्य संयोजक की भूमिका निभाना है.
