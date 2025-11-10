ETV Bharat / state

बनारस के 88 साल के एथलीट; इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जीते 2 पदक, सफलता का बताया ये मूलमंत्र

वाराणसी: यूपी के वाराणसी के 88 वर्षीय श्रीनारायण खेमका ने 23वें एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दो पदक जीत कर पूरे देश का मान बढ़ाया है. खेमका के इस प्रयास की सराहना के साथ-साथ उनकी तारीफ बनारस सहित पूरे देश में की जा रही है. काशी में रविवार को उनका भव्य स्वागत किया गया. बता दें कि चेन्नई में 5 से 9 नवंबर तक 23वें एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया. जिसमें एशिया के 38 देशों के 6000 प्रतिभागियों ने भाग लिया. इस चैंपियनशिप में वाराणसी के श्रीनारायण खेमका ने 85+ आयु वर्ग में 400 मीटर दौड़ में रजत पदक तथा 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है. खेमका ने अपनी इस सफलता का मूल मंत्र भी बताया है.



ऐसे मिली प्रेरणा: श्रीनारायण खेमका ने बताया कि वह एक समाजसेवी है. वह वाराणसी में पिछले कई सालों से सीए का काम कर रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी नीलू मिश्रा ने उन्हें मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए प्रेरित किया. जिसकी प्रेरणा से वह पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम में शामिल हुए. जहां उन्हें दो पदक प्राप्त हुआ. जब मुझे पदक दिया गया और देश का तिरंगा झंडा पकड़ा तो मेरा रोम-रोम रोमांचित हो गया. जब राष्ट्रगान गाया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा.

88 वर्ष की उम्र में श्रीनारायण खेमका ने जीते दो पदक (Video credit: Family)