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बुलंदशहर: घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बुजुर्ग का शव, गले में पाए गए धारदार हथियार के निशान

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 8:31 PM IST

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बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के डिबाई थाना क्षेत्र में एक घर के भीतर बुजुर्ग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. मृतक के गर्दन पर किसी धारदार हथियार के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है. फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार मामला डिबाई थाना क्षेत्र के असदपुर घेढ़ गांव का है, जहां पूर्व प्रधान और सेवानिवृत्त एडीओ 87 वर्षीय दिगंबर सिंह का शव उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला. बताया गया कि मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे पड़ोसी नीरज किसी काम से उनके घर पर गया था, जहां वह खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे और उनकी गर्दन से खून बह रहा था, जिसे देख उसने शोर मचाया, उसके बाद ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे. आनन-फानन में वृद्ध को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

ग्रामीणों के अनुसार गर्दन पर धारदार हथियार से वार के निशान नजर आ रहे हैं. घटना की जानकारी मिलते ही थाना डिबाई पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर फोरेंसिक टीम को बुलाया, जिसने मौके से फिंगर प्रिंट्स और अन्य साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दिगंबर सिंह पिछले कुछ समय से गहरे मानसिक तनाव में थे. परिजनों ने बताया कि कुछ समय पूर्व उनके दामाद तेजेंद्र सिंह की नोएडा से लौटते समय एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी. इस भीषण हादसे में दिगंबर सिंह के नाती ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था. एकसाथ दामाद और नाती को खोने के गम ने उन्हें तोड़कर रख दिया था.

सीओ डिबाई मधुप कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व प्रधान की मौत की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके का मुआयना किया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है. अभी तक परिजनों की ओर से तहरीर नहीं दी गई है. तहरीर मिलते ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा.

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