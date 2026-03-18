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उत्तराखंड में SOP जारी के बाद भी राहत नहीं, पहले दिन डिलीवर हुए सिर्फ 879 कमर्शियल गैस सिलिंडर

सरकार का पहला प्रयास घरेलू गैस सिलिंडर की पूर्ति का पूरा करना है. हालांकि अब कमर्शियल गैस पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

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गैंस सिलिंडर की किल्लत! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 18, 2026 at 7:27 PM IST

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देहरादून: भारत सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड में घरेलू गैस सिलिंडर के साथ कमर्शियल गैस सिलिंडर की डिलीवरी शुरू कर दी गई है. कमर्शियल गैस सिलिंडर की डिलीवरी के लिए बाकायदा एक एसओपी (Standard Operating Procedure) भी जारी की गई है. उसी के तहत प्रदेश में रोजाना 2650 कमर्शियल गैस सिलिंडर की डिलीवरी करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन एसओपी जारी होने के अगले दिन यानी 17 मार्च को सिर्फ 879 कमर्शियल गैस सिलिंडर की ही बुकिंग हो पाई, जबकि 16 मार्च तक गैस एजेंसियों के पास कमर्शियल गैस सिलिंडर का स्टॉक 11,490 था.

कमर्शियल गैस सिलिंडर की डिलीवरी शुरू: दरअसल, सरकार का पहला प्रयास घरेलू गैस सिलिंडर की पूर्ति का पूरा करना है. इसीलिए गैस संकट आने के बाद सरकार ने सबसे पहले कमर्शियल गैस सिलिंडर की डिलीवरी बंद थी. शुरू में सिर्फ हॉस्पिटलों, शैक्षिक संस्थानों जैसे हॉस्टल और सरकारी दफ्तरों या फिर इमरजेंसी जैसी जंगहों पर ही कमर्शियल गैस सिलिंडर की डिलीवरी हो रही थी.

रोजाना 20 फीसदी कमर्शियल गैस की डिलीवरी होगी: वहीं अन्य जगहों पर कमर्शियल गैस सिलिंडर की डिलीवरी बंद होने से होटल, रेस्टोरेंट समेत इस तरह के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी. वहीं अगले महीने से चारधाम भी शुरू होने वाली है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर चिन्हित किए थे, जहां पर रोजाना 20 फीसदी कमर्शियल गैस की डिलीवरी करने को कहा गया था.

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कमर्शियल गैस सिलिंडर के कनेक्शन. (ETV Bharat)

16 मार्च को जारी हुई थी एसओपी: इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. बैठक के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने को लेकर 16 मार्च को एसओपी भी जारी की गई, जिसे उत्तराखंड शासन ने 17 मार्च से लागू भी कर दिया था. एसओपी के अनुसार ही 17 मार्च को सभी कंपनियां ने कमर्शियल गैस सिलिंडर की जिलेवार डिलीवरी की.

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गैस एजेंसियों की संख्या (ETV Bharat)

पहले दिन सिर्फ 879 कमर्शियल गैस सिलिंडर डिलीवर हुए: एसओपी के अनुसार रोजाना तमाम सेक्टर्स में 2650 कमर्शियल गैस सिलिंडर डिलीवर किए जाने थे. पहले दिन यानी 17 मार्च को एजेंसिया ये आंकड़ा पूरा नहीं कर पाई. पहले दिन सिर्फ 879 कमर्शियल गैस सिलिंडर की ही डिलीवरी की गई, जबकि डिमांड कई अधिक है.

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उत्तराखंड में घेरलू गैस कनेक्शनों की संख्या. (ETV Bharat)

अधिकारी ने दिया जवाब: उत्तराखंड में वर्तमान में 63,054 कमर्शियल गैस सिलिंडर के कनेक्शन हैं, जिनकी आपूर्ति 311 गैस एजेंसियों के जरिए की जाती है. ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत करते हुए खाद्य विभाग के अपर आयुक्त खाद्य पीएस पांगती ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक गैस एजेंसी को उसके पास उपलब्ध कमर्शियल गैस कनेक्शनों की संख्या के अनुरूप सिलिंडरों का आवंटन किया जाएगा. इससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और आवश्यकतानुसार आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी.

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उत्तराखंड की तरफ से जारी SOP (ETV Bharat)

साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है. दो दिन पहले ही कमर्शियल गैस सिलिंडरों की डिलीवरी के लिए एसओपी जारी की गई है, जिसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, होमस्टे, अस्पताल और फार्मास्यूटिकल इकाइयों को उनकी दैनिक आवश्यकता के अनुसार गैस एजेंसियों की ओर से कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे. 17 मार्च की शाम तक 19 किलोग्राम के 794 और 47.5 किलोग्राम के 85 बड़े कमर्शियल गैस सिलिंडर जिलावारे एजेंसियों को भेजे जा चुके हैं, जिससे व्यावसायिक क्षेत्र को राहत मिलने की संभावना है.

इन सेक्टर में उपलब्ध कराए जाएंगे व्यावसायिक गैस सिलिंडर

  • फार्मास्यूटिकल (लाइफ सेविंग ड्रग) कंपनियों को रोजाना 190 सिलिंडर
  • होटल एवं रिजॉर्ट को रोजाना 750 सिलिंडर
  • रेस्टोरेन्ट एवं ढाबा को रोजाना 1000 सिलिंडर
  • सरकारी एवं सरकारी नियन्त्रण के गेस्टहाउस को रोजाना 150 सिलिंडर
  • डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण को रोजाना 130 सिलिंडर
  • औद्योगिक कैंटीन को रोजाना 150 सिलिंडर
  • पेइंग गेस्ट सुविधा वाले छात्रों के आवास को रोजाना 150 सिलिंडर
  • होम स्टे तथा स्वयं सहायता समूहों के प्रतिष्ठान को रोजाना 130 सिलिंडर उपलब्ध कराए जाएंगे

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