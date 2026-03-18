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उत्तराखंड में SOP जारी के बाद भी राहत नहीं, पहले दिन डिलीवर हुए सिर्फ 879 कमर्शियल गैस सिलिंडर

देहरादून: भारत सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड में घरेलू गैस सिलिंडर के साथ कमर्शियल गैस सिलिंडर की डिलीवरी शुरू कर दी गई है. कमर्शियल गैस सिलिंडर की डिलीवरी के लिए बाकायदा एक एसओपी (Standard Operating Procedure) भी जारी की गई है. उसी के तहत प्रदेश में रोजाना 2650 कमर्शियल गैस सिलिंडर की डिलीवरी करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन एसओपी जारी होने के अगले दिन यानी 17 मार्च को सिर्फ 879 कमर्शियल गैस सिलिंडर की ही बुकिंग हो पाई, जबकि 16 मार्च तक गैस एजेंसियों के पास कमर्शियल गैस सिलिंडर का स्टॉक 11,490 था.

कमर्शियल गैस सिलिंडर की डिलीवरी शुरू: दरअसल, सरकार का पहला प्रयास घरेलू गैस सिलिंडर की पूर्ति का पूरा करना है. इसीलिए गैस संकट आने के बाद सरकार ने सबसे पहले कमर्शियल गैस सिलिंडर की डिलीवरी बंद थी. शुरू में सिर्फ हॉस्पिटलों, शैक्षिक संस्थानों जैसे हॉस्टल और सरकारी दफ्तरों या फिर इमरजेंसी जैसी जंगहों पर ही कमर्शियल गैस सिलिंडर की डिलीवरी हो रही थी.

रोजाना 20 फीसदी कमर्शियल गैस की डिलीवरी होगी: वहीं अन्य जगहों पर कमर्शियल गैस सिलिंडर की डिलीवरी बंद होने से होटल, रेस्टोरेंट समेत इस तरह के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी. वहीं अगले महीने से चारधाम भी शुरू होने वाली है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर चिन्हित किए थे, जहां पर रोजाना 20 फीसदी कमर्शियल गैस की डिलीवरी करने को कहा गया था.

कमर्शियल गैस सिलिंडर के कनेक्शन. (ETV Bharat)

16 मार्च को जारी हुई थी एसओपी: इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. बैठक के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने को लेकर 16 मार्च को एसओपी भी जारी की गई, जिसे उत्तराखंड शासन ने 17 मार्च से लागू भी कर दिया था. एसओपी के अनुसार ही 17 मार्च को सभी कंपनियां ने कमर्शियल गैस सिलिंडर की जिलेवार डिलीवरी की.