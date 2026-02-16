ETV Bharat / state

जैसलमेर में सुरक्षित है जैन समाज से जुड़ी 872 साल पुरानी चादर, दादा गुरुदेव की धरोहर के दर्शन को आते हैं श्रद्धालु

जैसलमेर: जैसलमेर जैन धर्म की आस्था, परंपरा और ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. यहां जैन समाज के प्रथम दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरि महाराज से जुड़ी 872 वर्ष पुरानी पवित्र चादर सहित कई धार्मिक धरोहरें आज भी सुरक्षित रखी हैं. यह चादर श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक शक्ति, आशीर्वाद और आस्था का प्रतीक है. सदियों पुरानी धरोहर के दर्शन करने देशभर से श्रद्धालु यहां आते हैं. जैन समाज के बुजुर्ग बताते हैं कि दादा गुरुदेव की चादर जैन धर्म की साधना, त्याग और तपस्या की परंपरा का प्रतीक है. यही कारण है कि इन वस्त्रों को अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ सुरक्षित रखा गया है.

अंतिम संस्कार के दौरान अद्भुत घटनाक्रम: साध्वी अह्रमनिधि श्रीजी ने बताया कि विक्रम संवत 1211 में अजमेर में दादा गुरु जिनदत्त सूरि महाराज का देवलोकगमन हुआ. निर्वाण के बाद अंतिम संस्कार किया तो अग्नि में पूरा शरीर विलीन हो गया, लेकिन उनके साथ रखे वस्त्र पूरी तरह नहीं जले. श्रद्धालु इसे आज भी दैवीय चमत्कार मानते हैं. धार्मिक मान्यता है कि यह घटना उनकी कठोर साधना और आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है. इसके बाद इन वस्त्रों को अत्यंत पवित्र माना जाने लगा.

872 साल पुराना है वस्त्र (ETV Bharat Jaisalmer)

देवयोग से पाटन पहुंचे थे पवित्र वस्त्र: उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार के बाद यह पवित्र वस्त्र देवयोग से पाटन स्थित खरतरगच्छ ज्ञान मंदिर पहुंचे. वहां लंबे समय तक इनको सुरक्षित रखा. समाज के संतों ने बताया कि यह परंपरा जैन धर्म की आध्यात्मिक धरोहर को संरक्षित रखने की प्राचीन परंपरा को भी दर्शाती है.

महामारी में जैसलमेर लाए गए थे वस्त्र: साध्वी प्रश्मिता श्रीजी ने बताया कि 145 से 150 वर्ष पहले जैसलमेर क्षेत्र में भयंकर महामारी फैली थी. तब बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई. पूरे क्षेत्र में भय था. तब तत्कालीन शासक ने पाटन से दादा गुरुदेव के पवित्र वस्त्र जैसलमेर मंगवाए. इन वस्त्रों के जैसलमेर पहुंचने के बाद इसके श्रवण से धीरे-धीरे हालात सामान्य होने लगे. इसके बाद से यह धरोहर यहीं सुरक्षित रखी गई.