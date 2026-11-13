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प्रदेश के 15 जिलों की 87 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित, सूखे से निपटने के लिए 9,321 करोड़ का पैकेज

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( Source - CMO )

जयपुर : प्रदेश के सूखे से निपटने के लिए भजनलाल सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत के लिए 9321 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है. शुक्रवार को सीएमओ में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को गति देने और आमजन, किसानों के साथ पशुपालकों तक सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. वहीं, दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिसंबर में जयपुर में आयोजित होने वाले राजीविका के राष्ट्रीय सरस मेले को लेकर भी सीएम ने समीक्षा की. इस मेले में देशभर के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए राष्ट्रीय मंच मिलेगा.