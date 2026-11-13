प्रदेश के 15 जिलों की 87 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित, सूखे से निपटने के लिए 9,321 करोड़ का पैकेज
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 25 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है.
Published : November 13, 2026 at 10:08 PM IST
जयपुर : प्रदेश के सूखे से निपटने के लिए भजनलाल सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत के लिए 9321 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है. शुक्रवार को सीएमओ में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को गति देने और आमजन, किसानों के साथ पशुपालकों तक सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. वहीं, दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिसंबर में जयपुर में आयोजित होने वाले राजीविका के राष्ट्रीय सरस मेले को लेकर भी सीएम ने समीक्षा की. इस मेले में देशभर के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए राष्ट्रीय मंच मिलेगा.
15 जिलों की 87 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई और पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क बनाए रखते हुए विभाग आपसी समन्वय से राहत कार्यों को आगे बढ़ाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार चारा डिपो का संचालन किया जाए. गोशालाओं के माध्यम से भी पशुओं के लिए पेयजल और चारे की व्यवस्था रखी जाए. दरअसल, मानसून सत्र में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 20 प्रतिशत कम रहने के कारण प्रदेश के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है.
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चूरू, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर, पाली, फलोदी, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बीकानेर, राजसमंद, सिरोही जिले शामिल है. इनमें 73 तहसीलें गंभीर और 14 तहसीलें मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं. प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को वीबी-जीराम-जी, राजीविका और आवासीय योजनाओं के माध्यम से कार्य संचालित करने के निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने खरीफ फसल खराबे की गिरदावरी के आधार पर आकलन रिपोर्ट तैयार करने और काश्तकारों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को कंटीजेंसी प्लान के तहत पेयजल उपलब्ध कराने, जरूरत के अनुसार टैंकरों से पानी पहुंचाने और विद्युत विभाग को नलकूपों के बिजली कनेक्शन प्राथमिकता से जारी करने के निर्देश दिए.
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राष्ट्रीय सरस मेले में प्रदेश की महिलाओं की भागीदारी पर जोर : इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजीविका और डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक में ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया. उन्होंने दिसंबर में जयपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सरस मेले में प्रदेशभर के स्वयं सहायता समूहों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. मेले में राजस्थान की समृद्ध कला, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को भी शामिल किया जाएगा.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीविका और डेयरी सेक्टर ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के प्रभावी माध्यम हैं. महिलाओं को केवल उत्पाद बनाने तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि उन्हें मार्केटिंग, ब्रांडिंग और बिक्री के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं. इसके लिए राजीविका उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है. इससे स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच व्यापक बाजार तक होगी और महिलाओं की आय के नए अवसर बनेंगे.
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25 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य : मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 25 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत अब तक 20 लाख महिलाएं इस श्रेणी में आ चुकी हैं. उन्होंने सरस सखी योजना को ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए राजीविका और डेयरी विभाग को संयुक्त कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए. साथ ही सरस सखियों को संभाग स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और उत्पादों को एकीकृत विपणन नेटवर्क से जोड़ने पर जोर दिया.