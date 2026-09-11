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अलीगढ़ के 87 सरकारी स्कूलों का बदलेगा चेहरा, एक साल में खर्च होंगे 20 करोड़ रुपये

अलीगढ़ के 87 सरकारी स्कूलों का बदलेगा चेहरा. ( ETV Bharat )

अलीगढ़ : शहर के सरकारी प्राथमिक विद्यालय अब ज़ल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस नज़र आएंगे. अलीगढ़ नगर निगम ने ‘अलीगढ़ वाइब्रेंट’ मुहिम के तहत नगरीय क्षेत्र के 87 प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प की बड़ी योजना तैयार की है. इन स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर अगले एक साल में करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. योजना के पहले चरण में अगले चार माह में करीब चार करोड़ रुपये की लागत से जरूरी काम कराए जाएंगे. गुरुवार को महापौर प्रशांत सिंघल, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा, बेसिक शिक्षा अधिकारी आलोक सिंह और मुख्य अभियंता वीके सिंह ने स्कूलों के शिक्षकों और छात्र-छात्राओं के साथ संवाद किया. बैठक में स्कूलों की मौजूदा स्थिति और बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को लेकर शिक्षकों से सुझाव लिए गए. नगर निगम ने शिक्षकों की समस्याओं के आधार पर स्कूलों में काम कराने की रूपरेखा तैयार की. सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे. (ETV Bharat) पहले चरण में विद्यालयों में पेयजल, बालक-बालिका के लिए अलग शौचालय, यूरिनल में पानी की व्यवस्था, टाइल्स, फर्श की मरम्मत, बिजली व्यवस्था, पंखे, फर्नीचर, हैंडवॉश यूनिट, रसोईघर, श्यामपट्ट, रंगाई-पुताई, चहारदीवारी और मेनगेट की मरम्मत जैसे कार्य होंगे. इसके साथ ही छतों की मरम्मत, जलभराव की समस्या का समाधान और स्कूलों तक आने-जाने वाले रास्तों को दुरुस्त करने पर भी जोर रहेगा.