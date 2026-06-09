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हल्बा हल्बी आदिवासी समाज का 86वां स्थापना दिवस,शहीद गैंद सिंह नायक की आदमकद प्रतिमा लगेगी

सांसद लक्ष्मी वर्मा ने दिया आश्वासन. बेटियों के पारंपरिक नृत्य ने मोहा मन. जनसैलाब उमड़ा

HALBA HALBI FOUNDATION DAY
हल्बा हल्बी आदिवासी समाज का 86वां स्थापना दिवस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 9, 2026 at 6:39 PM IST

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बालोद: बालोद शहर के टाउन हॉल में अखिल भारतीय हल्बा हल्बी आदिवासी समाज का 86वां स्थापना दिवस मनाया गया. इस प्रांतीय महाअधिवेशन में पूरे छत्तीसगढ़ से हल्बा-हल्बी सगा समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए.

इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में हल्बा हल्बी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र माहला शामिल हुए. कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति और गौरवमयी परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिली. समाज की बेटियों ने मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य से सबका दिल जीता.

'सरकार चलाना आसान, समाज चलाना चुनौती'

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा, "आज के दौर में सरकार चलाना आसान है, लेकिन समाज चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है." उन्होंने समाज के उन पूर्वजों को नमन किया, जिन्होंने श्रेष्ठ रीति-नीति का निर्माण किया. बेलचंदन ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के बाद आदिवासी समाज ने सहकारिता के क्षेत्र से जुड़कर ऐतिहासिक और शानदार काम किया है.

हल्बा हल्बी आदिवासी समाज का 86वां स्थापना दिवस (ETV Bharat)

शहीद शिरोमणि गैंद सिंह की प्रतिमा को मंजूरी

हल्बा हल्बी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र माहला ने समाज के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया. वहीं राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा से डोंडी नगर में शहीद शिरोमणि गैंद सिंह नायक की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग की. इस मांग पर संज्ञान लेते हुए सांसद लक्ष्मी वर्मा ने मंच से ही इसे पूरा करने का भरोसा और आश्वासन दिया.

समाज का इतिहास याद रखे बिना आगे बढ़ना असंभव: सांसद लक्ष्मी वर्मा

राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने अधिवेशन की सराहना की. उन्होंने कहा, "छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है, जहां 46 आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं. किसी भी समाज के विकास के लिए संगठन और अधिवेशन बेहद जरूरी हैं, क्योंकि यहीं पर सामाजिक समस्याओं का निराकरण होता है."

लक्ष्मी वर्मा ने शहीद गैंद सिंह नायक को नमन किया. सांसद ने कहा कि शहीद गैंद सिंह नायक ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और समाज के लिए अपना परिवार तक छोड़ दिया. 1857 की क्रांति के साथ साथ 1925 की यह क्रांति आज भी समाज को जीवंत रखती है. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी पर उन्होंने खुशी जाहिर की और इसे समाज की जागरूकता और एकजुटता का प्रतीक बताया.

मां दंतेश्वरी के उपासक हैं हल्बा समाज: देवेंद्र माहला

केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र माहला ने समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का महत्व बताया. उन्होंने कहा, "हमारा समाज हमेशा से दैवीय शक्ति का उपासक रहा है और मां दंतेश्वरी हमारी इष्ट देव हैं. साल 1940 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान पूर्वजों ने इस संगठन की नींव रखी थी, ताकि राष्ट्रहित में अंग्रेजों से लोहा लिया जा सके और आदिवासी समाज को एकजुट किया जा सके." उन्होंने कहा कि वक्त के साथ समाज ने रूढ़िवादिता और फिजूलखर्ची को रोकने के लिए कई अनुकरणीय पहल की हैं.

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