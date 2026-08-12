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जामा मस्जिद कबूतर मार्केट से बचाए गए 863 पक्षी-जानवर; 431 संरक्षित पक्षी बरामद

जामा मस्जिद स्थित कबूतर मार्केट में अवैध वन्यजीव कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की.

863 birds and animals rescue from jama masjid kabooter market
पुलिस की गिरफ्त में पांच आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 7:19 PM IST

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नई दिल्ली: जामा मस्जिद स्थित कबूतर मार्केट में अवैध वन्यजीव कारोबार के खिलाफ सेंट्रल जिला पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने पीपुल फॉर एनिमल्स (PFA), वर्ल्ड वाइड एनिमल और वन एवं वन्यजीव विभाग के साथ संयुक्त छापेमारी कर विभिन्न पेट शॉप से 863 पक्षी और जानवरों को रेस्क्यू किया. इनमें 431 पक्षी प्रथम दृष्टया संरक्षित, प्रतिबंधित या शेड्यूल्ड श्रेणी के पाए गए. मामले में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.

डीसीपी राजबीर सिंह के मुताबिक, 9 अगस्त को संरक्षित पक्षियों और जानवरों की अवैध बिक्री की सूचना मिली थी. इसके बाद जामा मस्जिद थाना पुलिस ने संबंधित विभागों और पशु कल्याण संगठनों के साथ मिलकर कबूतर मार्केट की विभिन्न दुकानों की जांच की. कार्रवाई के दौरान कई पक्षी और जानवर छोटे, भीड़ भाड़ वाले तथा अस्वच्छ पिंजरों में बंद मिले. बरामद 431 संरक्षित पक्षियों में 72 प्लम हेडेड पैराकीट, 183 रिंग नेक पैराकीट, 63 एलेक्जेंड्रिन पैराकीट और 113 मुनिया पक्षी शामिल हैं. इन पक्षियों को वन एवं वन्यजीव विभाग की निगरानी में जब्त किया गया. इसके अलावा 432 अन्य पक्षी और जानवर भी रेस्क्यू किए गए. इनमें बजरीगर, कॉकटेल, लव बर्ड्स, गिनी पिग, ग्रे स्क्विरल, सफेद चूहे, खरगोश और अन्य पालतू पक्षी शामिल हैं.

इस मामले में इकबाल खान, आकाश, कानी राम, मोहम्मद आदिल खान और राशिद खान की पहचान आरोपितों के रूप में की गई है. सभी को कानून के तहत पाबंद किया गया है. जामा मस्जिद थाने में FIR दर्ज कर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और BNS की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है. पुलिस अब पक्षियों और जानवरों के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क, परिवहन और बिक्री से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि अवैध वन्यजीव कारोबार और पशु-पक्षियों के साथ क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

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