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जामा मस्जिद कबूतर मार्केट से बचाए गए 863 पक्षी-जानवर; 431 संरक्षित पक्षी बरामद

नई दिल्ली: जामा मस्जिद स्थित कबूतर मार्केट में अवैध वन्यजीव कारोबार के खिलाफ सेंट्रल जिला पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने पीपुल फॉर एनिमल्स (PFA), वर्ल्ड वाइड एनिमल और वन एवं वन्यजीव विभाग के साथ संयुक्त छापेमारी कर विभिन्न पेट शॉप से 863 पक्षी और जानवरों को रेस्क्यू किया. इनमें 431 पक्षी प्रथम दृष्टया संरक्षित, प्रतिबंधित या शेड्यूल्ड श्रेणी के पाए गए. मामले में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.

डीसीपी राजबीर सिंह के मुताबिक, 9 अगस्त को संरक्षित पक्षियों और जानवरों की अवैध बिक्री की सूचना मिली थी. इसके बाद जामा मस्जिद थाना पुलिस ने संबंधित विभागों और पशु कल्याण संगठनों के साथ मिलकर कबूतर मार्केट की विभिन्न दुकानों की जांच की. कार्रवाई के दौरान कई पक्षी और जानवर छोटे, भीड़ भाड़ वाले तथा अस्वच्छ पिंजरों में बंद मिले. बरामद 431 संरक्षित पक्षियों में 72 प्लम हेडेड पैराकीट, 183 रिंग नेक पैराकीट, 63 एलेक्जेंड्रिन पैराकीट और 113 मुनिया पक्षी शामिल हैं. इन पक्षियों को वन एवं वन्यजीव विभाग की निगरानी में जब्त किया गया. इसके अलावा 432 अन्य पक्षी और जानवर भी रेस्क्यू किए गए. इनमें बजरीगर, कॉकटेल, लव बर्ड्स, गिनी पिग, ग्रे स्क्विरल, सफेद चूहे, खरगोश और अन्य पालतू पक्षी शामिल हैं.