सीएसआईआर का 85वां स्थापना दिवस समारोह, स्मार्ट माइनिंग और एआई तकनीक पर जोर
धनबाद में सीएसआईआर का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 29, 2026 at 6:52 PM IST
धनबादः सीएसआईआर-केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (CSIR-CIMFR) धनबाद में मंगलवार को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) का 85वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया.
इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई. समारोह के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और खनन क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.
संस्थान के निदेशक प्रो. एके मिश्रा ने स्वागत भाषण में देश के वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास में सीएसआईआर की भूमिका को रेखांकित किया. उन्होंने वर्ष 1942 में सीएसआईआर की स्थापना से लेकर अब तक बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, तकनीकी विकास तथा उद्योग एवं सरकार को वैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराने में परिषद के योगदान का उल्लेख किया.
उन्होंने सीएसआईआर की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित तकनीकों और उत्पादों की जानकारी देते हुए सीएसआईआर-सिम्फर के कोयला एवं खनन अनुसंधान, खान सुरक्षा, कोयला लाभकारीकरण, आंतरिक सुरक्षा तकनीक, फ्लेमप्रूफ तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, स्वदेशी उत्प्रेरक और हॉट-स्टैम्प चार्जिंग तकनीक जैसे क्षेत्रों में किए गए कार्यों को भी सामने रखा. इस समारोह में सीएसआईआर और सीएसआईआर-सिम्फर की उपलब्धियों पर आधारित वीडियो भी प्रदर्शित किए गए.
समारोह के विशिष्ट अतिथि सीएमपीडीआई के सीएमडी चौधरी शिव राज सिंह ने खनन क्षेत्र में इंटेलिजेंट और स्मार्ट माइनिंग को बढ़ावा देने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि खनन से जुड़े आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह कर एक व्यापक डेटा बैंक तैयार किया जाना चाहिए. जिसका इस्तेमाल भविष्य में स्मार्ट माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों के विकास में किया जा सके.
उन्होंने खान सुरक्षा और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की. इसके लिए अकादमिक संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय को जरूरी बताया. उन्होंने सीएमपीडीआई के पास उपलब्ध विशाल खनन संबंधी आंकड़ों का इस्तेमाल एआई मॉडल के प्रशिक्षण और विकास में करने की संभावनाओं पर जोर दिया. साथ ही सीएमपीडीआई और सीएसआईआर-सिम्फर के बीच वैज्ञानिक सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता बताई.
समारोह के मुख्य अतिथि डीजीएमएस के महानिदेशक रविंद्र टी. मांडेकर ने खनन सुरक्षा और तकनीकी विकास में सीएसआईआर-सिम्फर के योगदान की सराहना की. उन्होंने बताया कि डीजीएमएस की ओर से संस्थान की परीक्षण रिपोर्टों, तकनीकी सुझावों और विकसित मानकों का उपयोग किया जाता है. खनन तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर के मानकीकरण में संस्थान की भूमिका को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया.
उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में लगातार बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए डीजीएमएस और सीएसआईआर-सिम्फर के बीच सहयोग को और व्यापक बनाया जाना चाहिए. सुरक्षित खनन पद्धतियों के विकास, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के साथ ओपनकास्ट खदानों में एआई आधारित तकनीकों के इस्तेमाल से दुर्घटनाओं को कम करने की संभावनाओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला. साथ ही वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के साथ सामाजिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं को भी ध्यान में रखने की बात कही.
दो अहम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर
स्थापना दिवस समारोह के दौरान सीएसआईआर-सिम्फर की ओर से दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए.
पहला समझौता ज्ञापन सीएसआईआर-सिम्फर और सीएमपीडीआई, रांची के बीच कोयला गैसीकरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग को लेकर हुआ. इसके तहत संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान और नए तकनीकी समाधानों पर काम किया जाएगा. साथ ही भारत में कोयला गैसीकरण और उससे जुड़े नए अनुप्रयोगों की संभावनाओं पर भी संयुक्त रूप से काम किया जाएगा.
दूसरा समझौता ज्ञापन सीएसआईआर-सिम्फर और जीएसआरसी, अहमदाबाद के बीच खनन एवं ईंधन विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किया गया. इसके तहत कोयला, लिग्नाइट, खदानों से निकलने वाले अपशिष्ट, फ्लाई ऐश और अन्वेषण नमूनों में दुर्लभ मृदा तत्वों तथा महत्वपूर्ण खनिजों के मानचित्रण और आकलन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
इस सहयोग का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की पहचान और आकलन के साथ उनके संभावित उपयोग तथा भविष्य के अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है.
सेवानिवृत्त कर्मचारियों और प्रतिभाओं का सम्मान
समारोह में संस्थान के सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को उनके लंबे समय तक दिए गए योगदान और सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया. सीएसआईआर में 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को भी सम्मान प्रदान किया गया.
इसके अलावा सीएसआईआर-सिम्फर के वैज्ञानिक डॉ. सिद्धार्थ सिंह के पुत्र अमोघ सिंह का आईआईएम इंदौर के दो वर्षीय प्रबंधन पाठ्यक्रम में चयन होने पर उन्हें अगले दो वर्षों तक प्रतिमाह 5 हजार रुपये की सीएसआईआर छात्रवृत्ति प्रदान की गई.
स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार दिए गए. बैडमिंटन, टेबल टेनिस समेत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया.
कार्यक्रम में सीएसआईआर-सिम्फर के वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी, लेखा, प्रशासन, स्टोर्स एवं परचेज से जुड़े कर्मी, परियोजना कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और प्रतियोगिताओं के विजेता मौजूद रहे. कार्यक्रम का संयोजन वैज्ञानिक ‘जी’ डॉ. एम. पी. रॉय ने किया, जबकि संचालन वैज्ञानिक ‘ई’ डॉ. विवेक कुमार हिमांशु ने किया. अंत में वैज्ञानिक ‘जी’ ई. अमर नाथ ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ.
85वें सीएसआईआर स्थापना दिवस समारोह के माध्यम से सीएसआईआर-सिम्फर ने वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, उद्योग-अनुसंधान सहयोग और सुरक्षित एवं स्मार्ट खनन तकनीकों के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर सामने रखा.
इसे भी पढ़ें- कोयले के मलबे से होगा पुल और बिल्डिंग का निर्माण, सिंफर वैज्ञानिक की चार साल की रिसर्च, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिला एक नया सस्ता विकल्प
इसे भी पढ़ें- मिलेट से सेहत और स्वावलंबन की राह, आदिवासी महिलाओं के लिए सिंफर लेडीज क्लब की पहल
इसे भी पढ़ें- बेहतर उपयोग और कम प्रदूषण के लिए कोयले की धुलाई जरूरी: निदेशक CSIR सिंफर