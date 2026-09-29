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सीएसआईआर का 85वां स्थापना दिवस समारोह, स्मार्ट माइनिंग और एआई तकनीक पर जोर

सीएसआईआर का 85वां स्थापना दिवस समारोह ( ETV Bharat )

धनबादः सीएसआईआर-केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (CSIR-CIMFR) धनबाद में मंगलवार को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) का 85वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया.