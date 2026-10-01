85 साल का हुआ भारत के साइंटिस्टों का संस्थान, 3200 पेटेंट-900 तकनीकें, जानिए देश-दुनिया में क्यों माना जाता लोहा
NBRI में मनाया गया 85वां CSIR स्थापना दिवस, कवक विविधता और जैव विविधता संरक्षण पर जोर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 8:31 AM IST
लखनऊ: सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) में 85वां सीएसआईआर स्थापना दिवस हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण माहौल में मनाया गया. के.एन. कौल ब्लॉक स्थित लोटस सभागार में हुआ यह समारोह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की गौरवशाली यात्रा को याद करने का अवसर बना. साथ ही अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में सीएसआईआर के वैज्ञानिक व तकनीकी समुदाय के योगदान को रेखांकित किया गया.
मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निदेशक डॉ. कणाद दास मौजूद रहे. वे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत हैं. समारोह में संस्थान के वैज्ञानिक, शोधार्थी, तकनीकी व प्रशासनिक कर्मचारी और एनबीआरआई परिवार के अन्य सदस्य शामिल हुए.
संस्थान के निदेशक डॉ. जबीर अहमद ने कहा कि सीएसआईआर के अंतर्गत 37 संस्थान, 39 आउटरीच केंद्र, एक इनोवेशन कॉम्प्लेक्स और 5 इकाइयां कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि परिषद के पास लगभग 3,200 सक्रिय पेटेंट और 900 से अधिक व्यावसायीकृत प्रौद्योगिकियां हैं.
डॉ. अहमद ने वनस्पति विज्ञान के मूलभूत अनुसंधान, पादप संरक्षण और मजबूत औद्योगिक जुड़ाव वाले नवाचार में एनबीआरआई के योगदान को भी रेखांकित किया. उन्होंने समाजोपयोगी, विज्ञान-आधारित समाधान विकसित करने में संस्थान की भूमिका पर भी बात की.
डॉ. कणाद दास ने सीएसआईआर-एनबीआरआई और पूरे सीएसआईआर परिवार को स्थापना दिवस की बधाई दी. उन्होंने कवकों की समृद्ध विविधता और उनके वैज्ञानिक व पारिस्थितिक महत्व पर चर्चा की.
उन्होंने सूक्ष्मजीवी एवं जैव विविधता के व्यापक अन्वेषण, दस्तावेजीकरण और अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया. उनके अनुसार ऐसे अध्ययन पारिस्थितिक तंत्रों और जैव विविधता को बेहतर ढंग से समझने में अहम हैं.
डॉ. दास ने संस्थान के वनस्पति उद्यान की विशेष सराहना की. उन्होंने कहा कि उद्यान पादप विविधता के संरक्षण, प्रदर्शन और जन-जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उन्होंने हर्बेरियम को प्रलेखित पादप नमूनों और वैज्ञानिक जानकारी का महत्वपूर्ण भंडार बताया.
संस्थान में लगी वनस्पति संपदा, अनुसंधान गतिविधियों और उपलब्धियों की प्रदर्शनी की भी उन्होंने प्रशंसा की. उनका कहना था कि ऐसे प्रदर्शन वैज्ञानिक अनुसंधान को विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और आम जनता से जोड़ते हैं.
डॉ. दास ने वैज्ञानिक जागरूकता व जनसहभागिता बढ़ाने के एनबीआरआई के प्रयासों को सराहा. साथ ही संस्थान से जैव विविधता अनुसंधान, संरक्षण, वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण और ज्ञान प्रसार में निरंतर योगदान देते रहने का आग्रह किया.
समारोह का प्रमुख आकर्षण संस्थान के सदस्यों के समर्पण और दीर्घकालीन सेवा का सम्मान रहा. गणमान्य अतिथियों ने पिछले वर्ष सेवानिवृत्त हुए नौ कर्मचारियों और 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले आठ कर्मचारियों को सम्मानित किया.
उन्हें उनके बहुमूल्य योगदान, प्रतिबद्धता और संस्थान से लंबे जुड़ाव के लिए सराहा गया. स्थापना दिवस के अंतर्गत हुई चित्रकला व निबंध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार और प्रमाण-पत्र दिए गए.
साइ-आर्ट प्रदर्शनी के लिए चयनित शोधार्थी भी सम्मानित: सीएसआईआर के शोधार्थी दिलीप कुमार मौर्य और मोनालिसा को भी सम्मानित किया गया. उनकी कलाकृतियां 25 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के एनएएससी कॉम्प्लेक्स में हुए 85वें सीएसआईआर स्थापना दिवस समारोह की प्रतिष्ठित 'साइ-आर्ट प्रदर्शनी' के लिए चुनी गई थीं.
दिलीप कुमार मौर्य की कृति “Nobel Laureate Dr. Jennifer Doudna: The Face of Genome Editing और मोनालिसा की कृति Expression राष्ट्रीय स्तर की इस प्रदर्शनी में शामिल हुईं.
यह उपलब्धि संस्थान के लिए गौरव का विषय रही. इसने शोधार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया और विज्ञान व कला के प्रेरक मेल को भी दर्शाया.
हाल के महीनों में एनबीआरआई के नए शोध: फसल रोगों पर 'गुड बैक्टीरिया': वैज्ञानिकों ने एक लाभकारी जीवाणु और दो बायो-केमिकल पदार्थों के संयोजन से धान, गेहूं, मक्का, आलू जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले फंगस 'राइजोक्टोनिया सोलानी' को नियंत्रित करने में सफलता पाई है. यह शोध डॉ. शुचि श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुआ और 'प्रोसेस सेफ्टी एंड एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन' पत्रिका में छपा.
आर्सेनिक मुक्त चावल की दिशा में वैज्ञानिकों ने धान में 'ओएसईएलपी' नामक प्रोटीन की पहचान की है, जो आर्सेनिक को जड़ों में ही रोककर दानों तक पहुंचने से रोकता है.
हल्दी का नैनो-फॉर्मूलेशन: करक्यूमिन को अत्यंत सूक्ष्म कणों में बदलकर बनाए गए नैनो-फॉर्मूलेशन की तकनीक के लिए संस्थान को भारतीय पेटेंट मिला है. इससे हल्दी के सक्रिय तत्व की प्रभावशीलता और अवशोषण क्षमता बढ़ती है.
पुराने घावों के लिए हर्बल नैनो-ड्रेसिंग: डॉ. आराधना मिश्रा और उनकी टीम ने थाइम तेल से विशेष हर्बल नैनो-ड्रेसिंग विकसित की है, जिसमें 15 प्रतिशत थाइम तेल वाला फॉर्मूलेशन सबसे असरदार रहा.
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