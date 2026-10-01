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85 साल का हुआ भारत के साइंटिस्टों का संस्थान, 3200 पेटेंट-900 तकनीकें, जानिए देश-दुनिया में क्यों माना जाता लोहा

85वां सीएसआईआर स्थापना दिवस ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) में 85वां सीएसआईआर स्थापना दिवस हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण माहौल में मनाया गया. के.एन. कौल ब्लॉक स्थित लोटस सभागार में हुआ यह समारोह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की गौरवशाली यात्रा को याद करने का अवसर बना. साथ ही अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में सीएसआईआर के वैज्ञानिक व तकनीकी समुदाय के योगदान को रेखांकित किया गया.



मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निदेशक डॉ. कणाद दास मौजूद रहे. वे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत हैं. समारोह में संस्थान के वैज्ञानिक, शोधार्थी, तकनीकी व प्रशासनिक कर्मचारी और एनबीआरआई परिवार के अन्य सदस्य शामिल हुए.



संस्थान के निदेशक डॉ. जबीर अहमद ने कहा कि सीएसआईआर के अंतर्गत 37 संस्थान, 39 आउटरीच केंद्र, एक इनोवेशन कॉम्प्लेक्स और 5 इकाइयां कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि परिषद के पास लगभग 3,200 सक्रिय पेटेंट और 900 से अधिक व्यावसायीकृत प्रौद्योगिकियां हैं.