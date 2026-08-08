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मिलावट के खिलाफ अभियान: खाद्य मसालों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 850 किलोग्राम मसाले सीज

खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह कार्रवाई मिर्च पाउडर के अजमेर से लिए गए नमूने के अनसेफ पाए जाने के बाद की.

Campaign against adulteration
सीज की कार्रवाई करती खाद्य सुरक्षा​ विभाग की टीम (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2026 at 7:59 AM IST

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जयपुर: 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों के विरुद्ध सघन कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में जयपुर के जैतपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक फर्म पर कार्रवाई कर 850 किलोग्राम मसाले सीज किए गए.

खाद्य सुरक्षा आयुक्त खाद्य डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि जयपुर मुख्यालय की सेंट्रल टीम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कार्रवाई की. आयुक्त ने बताया कि कार्रवाई के दौरान एक फर्म के मशहूर ब्रांड के हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर एवं धनिया पाउडर का एक-एक नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएस एक्ट) के तहत जांच के लिए लिया गया तथा मौके पर उपलब्ध लगभग 850 किलोग्राम मसाले सीज किए गए.

पढ़ें: जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 500 किलो संदिग्ध मिलावटी पनीर नष्ट कराया

अनसेफ पाए जाने पर कार्रवाई : यह कार्रवाई इस ब्रांड के बैच नंबर-28 मिर्च पाउडर के अजमेर से लिए गए नमूने की जांच रिपोर्ट में उसे 'अनसेफ' (असुरक्षित) पाए जाने के आधार पर की गई. इस बैच को प्रतिबंधित किया जा चुका है. निरीक्षण के दौरान पाई गई अन्य कमियों के संबंध में संबंधित प्रतिष्ठान को पृथक रूप से इम्प्रूवमेंट नोटिस (सुधार सूचना) भी जारी की जाएगी. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए सभी नमूने जांच के लिए अधिकृत खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. खाद्य सुरक्षा विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे केवल विश्वसनीय एवं मानक गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों का ही उपयोग करें तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट या संदिग्ध गुणवत्ता संबंधी शिकायत विभाग को तत्काल उपलब्ध कराएं.

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850 KG SPICES SIEZED FROM JAIPUR
ACTION OF FOOD SEFETY DEPARTMENT
FACTORY AT JAITPURA INDUSTRIAL AREA
CAMPAIGN AGAINST ADULTERATION

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