ETV Bharat / state

सावन में रामलला और बाबा विश्वनाथ के दर्शन, सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालु रवाना

भारत गौरव ट्रेन से निःशुल्क तीर्थ दर्शन कराया जा रहा है. अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर भक्ति और उल्लास का वातावरण देखने को मिला.

PILGRIMAGE BY BHARAT GAURAV TRAIN
भारत गौरव ट्रेन से रामलला दर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2026 at 12:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा : आर्थिक रूप कमजोर परिवारों और बुजुर्गों के लिए शासन ने तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया है. भारत गौरव ट्रेन से निःशुल्क तीर्थ दर्शन कराया जा रहा है. गुरुवार को एक ट्रेन सरगुजा संभाग के यात्रियों को लेकर अंबिकापुर से रवाना हुई.

भारत गौरव ट्रेन से गए श्रद्दालु

अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन से सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर भारत गौरव ट्रेन अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला और श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए श्रद्धा और उत्साह के वातावरण में रवाना हुई. रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही भक्ति और उल्लास का वातावरण देखने को मिला. श्रद्धालु भगवान श्रीराम के जयघोष के साथ स्टेशन पहुंचे. इस दौरान पूरा परिसर जय श्रीराम, हर-हर महादेव और जय सियाराम के उद्घोष से गूंज उठा.

Pilgrimage by Bharat Gaurav Train
भारत गौरव ट्रेन से निःशुल्क तीर्थ दर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

तीर्थ यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल

भारत गौरव ट्रेन को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान अंबिकापुर की मेयर मंजूषा भगत, सभापति हरमिंदर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, जिला प्रशासन और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं का स्वागत कर यात्रा की शुभकामनाएं दी.

Pilgrimage by Bharat Gaurav Train
सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर (ETV Bharat Chhattisgarh)

रामलला दर्शन योजना के जरिए तीर्थ यात्रा

रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालु अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला के दर्शन और श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजन करेंगे. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान का विशेष ध्यान रखा गया है. पूरी यात्रा का संचालन पर्यटन विभाग और आईआरसीटीसी कर रहा है.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने श्रद्धालुओं के लिए संदेश देते हुए कहा कि रामलला दर्शन योजना ऐसी जनकल्याणकारी पहल है, जिसके जरिए प्रदेश के श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम और बाबा विश्वनाथ के पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है. यह यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों और सामाजिक समरसता को सशक्त बनाने का अभियान है.

मैं सभी श्रद्धालुओं से प्रार्थना करता हूं कि वे प्रभु श्रीराम और बाबा विश्वनाथ से छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि, खुशहाली और सभी नागरिकों के कल्याण की कामना करें तथा यात्रा से लौटकर अपने अनुभव समाज के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित हों-राजेश अग्रवाल, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री

महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों के लिए विशेष इंतजाम

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को आरामदायक यात्रा, स्वच्छ और सुरक्षित आवास, पौष्टिक शुद्ध शाकाहारी भोजन, पेयजल, स्थानीय परिवहन, चिकित्सा सहायता, सुरक्षा व्यवस्था और अनुभवी एस्कॉर्ट दल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

छत्तीसगढ़ की दो खिलाड़ी भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम में, चीन में दिखाएंगी दम
शासन की योजनाएं समय से पूरा होना जरूरी, पारस पोर्टल से निगरानी : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
11 साल बाद 43 सहायक शिक्षकों को मिला न्याय, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फैसला बरकरार

TAGGED:

भारत गौरव ट्रेन
रामलला दर्शन
BHARAT GAURAV TRAIN
SURGUJA BABA VISHWANATH AND RAMLALA
PILGRIMAGE BY BHARAT GAURAV TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.