भरतपुर में 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज
पीड़िता का 90 वर्षीय पति घर के बाहर सो रहा था. बुजुर्ग महिला से हुई घटना की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है.
Published : January 23, 2026 at 5:00 PM IST
भरतपुर: जिले के खेड़ली मोड थाना क्षेत्र में 85 वर्षीय दलित बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना को लेकर पुलिस ने संवेदनशीलता बरतते हुए पीड़िता की मेडिकल जांच कराई है. साथ ही एफएसएल टीम भी सुबूत जुटा रही है.
खेड़ली मोड थाना प्रभारी सीआई राजेश गुर्जर ने बताया कि थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ 22 जनवरी को शाम करीब 5 बजे दुष्कर्म किया गया. शिकायत मिलने के बाद तत्काल मेडिकल जांच की प्रक्रिया शुरू कराई गई है. साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को बुलाया गया, जो बारीकी से जांच कर रही है.
पढ़ें : अपहरण व दुष्कर्म मामले का खुलासा, अहमदाबाद से नाबालिग बालिका दस्तयाब, 2 आरोपी गिरफ्तार
दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार घटना के समय पीड़िता का 90 वर्षीय पति घर के बाहर सो रहा था. प्रारंभिक जानकारी में यह भी सामने आया है कि पीड़िता को संदेह है कि घटना किसी परिचित या रिश्तेदार द्वारा अंजाम दी गई है. कोई व्यक्ति रिश्तेदार बनकर घर में घुसा और घटना को अंजाम दिया. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच की जा रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा.
सीआई राजेश गुर्जर ने बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल रिपोर्ट तथा एफएसएल जांच के निष्कर्ष आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस टीम आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और संदिग्धों की पहचान में जुटी है.