आजमगढ़ जिला अस्पताल में 85 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट, डॉक्टर और गार्ड पर आरोप
चिकित्सक व सुरक्षाकर्मियों पर बुजुर्ग मां और बेटे से मारपीट करने का आरोप
आजमगढ़: जिला अस्पताल में बृहस्पतिवार को चिकित्सक व सुरक्षाकर्मियों पर एक व्यक्ति ने उसकी 85 वर्षीय बुजुर्ग मां से मारपीट करने का आरोप लगाया है. बेटे का आरोप है कि उसने डॉक्टर से मां के हाथ का एक्स-रे कराने की बात कही थी, इसी पर चिकित्सक और सुरक्षाकर्मी भड़क गए और मारपीट करने लगे, इस आरोप के बाद एसआईसी ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है.
सिधारी थाना क्षेत्र के करनपुर गांव निवासी देवेंद्र सिंह परिहार, जो खुद को कर्णी सेना भारत के पूर्वांचल अध्यक्ष बताते हैं. उन्होंने बताया कि वह अपनी 85 वर्षीय मां सावित्री देवी को इलाज के लिए जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे थे. सुबह के समय उनकी मां एक दुर्घटना में घायल हो गई थीं, जिससे उनके हाथ में चोट लग गई थी, देवेंद्र अपनी मां को जिला अस्पताल के कमरा नंबर 26 में डॉक्टर विनोद को दिखाने पहुंचे.
आरोप है कि डॉक्टर विनोद ने मरीज को ठीक से देखे बिना ही प्लास्टर कराने के लिए भेज दिया. इस पर उन्होंने डॉक्टर से कहा कि पहले एक्स-रे कराकर जांच कर ली जाए, उसके बाद प्लास्टर किया जाए. पीड़ित का आरोप है कि इतना सुनते ही डॉक्टर भड़क गए और उनको मां के साथ वहां से भगा दिया, जब उन्होंने कहा कि आप इमरजेंसी के डॉक्टर हैं, तो मरीज को क्यों भगा रहे हैं, तभी डॉक्टर ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया, इसके बाद वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी भी आ गए और मारपीट शुरू कर दी.
देवेंद्र सिंह का कहना है कि इस दौरान उनकी 85 वर्षीय मां के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया. उनके हाथ को मोड़ा गया. घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही.
वहीं अस्पताल एसआईसी डा. सतीश चंद कन्नौजिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या दुर्व्यवहार पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.
