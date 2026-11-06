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पंचायत चुनाव : तीसरे चरण में पंच-सरपंच चुनाव के फाइनल आंकड़े जारी, 84.95 फीसदी मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण में गुरुवार को 27 जिलों की 3,667 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान हुआ. ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं ने लोकतंत्र के पर्व में उत्साह से भागीदारी निभाई. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, तीसरे चरण के सरपंच चुनाव का अंतिम मतदान प्रतिशत कुल 84.95 प्रतिशत हुआ. प्रदेश की 116 पंचायत समितियों की 3,667 पंचायतों में कुल 1,10,00,000 से अधिक मतदाताओं में से 89,81,165 ने मतदान किया. सबसे अधिक मतदान बालोतरा की धोरीमन्ना पंचायत समिति में 94.81 प्रतिशत एवं सबसे कम समदड़ी पंचायत समिति में 65.81 प्रतिशत दर्ज किया गया.