पंचायत चुनाव : तीसरे चरण में पंच-सरपंच चुनाव के फाइनल आंकड़े जारी, 84.95 फीसदी मतदान

पंचायत चुनाव : तीसरे चरण में पंच-सरपंच चुनाव के फाइनल आंकड़े जारी, 84.95 फीसदी मतदान
पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण में सर्वाधिक बालोतरा की धोरीमन्ना पंचायत समिति में 94.81 प्रतिशत एवं सबसे कम समदड़ी पंचायत समिति में 65.81 प्रतिशत मतदान.
Published : November 6, 2026 at 6:29 PM IST
जयपुर : प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण में गुरुवार को 27 जिलों की 3,667 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान हुआ. ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं ने लोकतंत्र के पर्व में उत्साह से भागीदारी निभाई. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, तीसरे चरण के सरपंच चुनाव का अंतिम मतदान प्रतिशत कुल 84.95 प्रतिशत हुआ. प्रदेश की 116 पंचायत समितियों की 3,667 पंचायतों में कुल 1,10,00,000 से अधिक मतदाताओं में से 89,81,165 ने मतदान किया. सबसे अधिक मतदान बालोतरा की धोरीमन्ना पंचायत समिति में 94.81 प्रतिशत एवं सबसे कम समदड़ी पंचायत समिति में 65.81 प्रतिशत दर्ज किया गया.
जिलेवार अंतिम मतदान प्रतिशत: धोरीमन्ना-94.81%, गिड़ा-89.25%, गुड़ामालानी- 89.93%, कल्याणपुर 77.96%, समदड़ी 65.81%, सिणधरी- 85.41%, बांसवाड़ा आनंदपुरी-92.13%, बागीदौरा -87.24%, गांगड़तलाई 90.31%, नाहरपुरा 93.26% मतदान हुआ. बारां के अंता 83.44%, केलवाड़ा 85.79%, किशनगंज 83.60%, मांगरोल-81.90%, नाहरगढ़-85.05%, शाहबाद 85.51% वोटिंग हुई. ब्यावर के जैतारण 70.83%, जवाजा 78.22%, नरबदखेड़ा 83.74%, रास 82.05% मतदान हुआ. भरतपुर के बयाना-83.45%, भुसावर-83.57%, नदबई 84.54%, वैर 83.12% वोटिंग. बीकानेर के लूणकरणसर 89.04%, रीड़ी 88.75%, श्रीडूंगरगढ़-88.91% मतदान हुआ जबकि बूंदी के तालेड़ा-85.79% तो चित्तौड़गढ़ के भदेसर 86.09%, भूपालसागर 83.57%, चित्तौड़गढ़ 87.09%, कपासन 85.07%, राशमी- 84.56% मतदान हुआ.
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इन जिलों में इतनी वोटिंग: चूरू के भानीपुरा-90.31%, बीदासर 85.96%, चांदगोठी मुख्यालय राजगढ़- 83.95%, राजगढ़ 84.48%, सरदारशहर 89.69%, सरदारशहर ईस्ट-81.92%, सिद्धमुख 87.54% मतदान हुआ. दौसा 85.82%, लालसोट 83.09%, लवाण 86.16%, नांगल राजावतान 83.78%, रामगढ़ पचवारा 86.14%, शिवसिंहपुरा - 85.14%, सिकंदरा 82.58%, सिकराय 82.26% वोटिंग. डीडवाना-कुचामन के इटावा बामनिया 81.22%, मकराना-79.01%, नावां -81.62%, परबतसर- 81.42%, पीवला 82.05% मतदान हुआ. डीग बृजनगर 89.60%, कामां 88.59%, पहाड़ी 90.26% तो धौलपुर के बाड़ी-87.54%, धौलपुर- 86.90%, सैपऊ - 87.28% मतदान हुआ.
यहां इतना रहा मतदान प्रतिशत: हनुमानगढ़ के भादरा 89.08%, हनुमानगढ़ जंक्शन 88.68%, नोहर 91.82%, पल्लू 92.76%, पीलीबंगा -91.03%, राजपुरा 8 बीएचडी 89.09% मतदान हुआ. जयपुर के चाकसू 90.17%, कोटखावदा 86.70%, माधोराजपुरा 91.48%, फागी 89.91%, सांगानेर-91.90% वोटिंग हुई. जालोर के भादरूणा 82.58%, चितलवाना 86.23%, सांचौर 84.97%, सिरवाना 86.33% मतदान हुआ. झुंझुनू के गोठड़ा 77.49%, गुढ़ागौड़जी -78.50%, झुंझुनू- 78.36%, उदयपुरवाटी 79.12% मतदान हुआ. करौली के हिंडौन 82.63%, शेरपुर-सूरीठ 81.35%, श्रीमहावीरजी 76.07% वोटिंग हुई. खैरथल-तिजारा के किशनगढ़ बास 91.21%, तिजारा 89.52% तो कोटपूतली-बहरोड़ के बहरोड़ 86.59%, मैड़ कुंडला 85.89%, नीमराना- 84.58%, विराटनगर- 85.63% मतदान हुआ.
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ये रहा मतदान प्रतिशत: प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में 87.49%, दलोट 89.49%, धमोतर 88.49%, धरियावद 87.67%, सलूंबर के गींगला 73.57%, लसाड़िया 83.43%, सलूम्बर 72.45%, सेमारी 76.81% मतदान हुआ. सवाई माधोपुर के बामनवास 80.91%, बौंली 80.99%, खंडार 84.04%, मलारना डूंगर - 77.91% तो सीकर के दांतारामगढ़ 80.35%, धोद 82.08%, धोद ग्रामीण मुख्यालय सीकर 83.56%, खाचरियावास 80.92%, पलसाना -81.71% वोटिंग हुई .श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर 85.69%, सूरतगढ़-90.39%, विजयनगर 87.01%, टोंक के देवली 85.65%, मालपुरा 81.23%, पचेवर-83.76%, पीपलू- 83.87%, उनियारा 90.99% मतदान हुआ. उदयपुर के कल्याणपुर 84.59%, खेरवाड़ा 83.74%, नयागांव 82.99%, ऋषभदेव - 84.11% मतदान हुआ.
मतदाताओं में उत्साह : राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अलग-अलग पंचायत समितियों में मतदान प्रतिशत का यह अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं की भागीदारी की विविध तस्वीर पेश करता है. इस चरण में 1.06 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र थे. निर्वाचन प्रक्रिया के लिए प्रदेशभर में 11,869 मतदान केंद्र बनाए गए थे. मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक निर्धारित था.
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