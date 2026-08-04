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BHU PG में एडमिशन की 85 परसेंट सीट्स फुल, बची 15% सीटों के लिए 7 अगस्त को मॉप राउंड

आईआईटी में भी 96 परसेंट सीटें फुल, 15 से ज्यादा कोर्सेज में 1589 सीटों में से 1531 सीटों पर एडमिशन

बीएचयू में एडमिशन.
बीएचयू में एडमिशन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 1:09 PM IST

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वाराणसी: बीएचयू में पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया मॉप राउंड के बाद भी 85 फीसदी सीटें भरी पाई हैं, जबकि अभी भी 15 फीसदी सीटें खाली रह गई हैं. जिसके बाद बीएचयू प्रवेश प्रक्रिया अब लास्ट स्टेज में है. यूनिवर्सिटी की ओर से सूचना जारी कर बताया गया है कि मुख्य परिसर और राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में करीब 85 प्रतिशत सीटों पर दाखिले पूरे हो चुके हैं. शेष रिक्त सीटों को भरने के लिए विवि 7 अगस्त को मॉपअप राउंड आयोजित करेगा.

यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई डिटेल में बताया गया है कि इसमें अभ्यर्थियों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा करने होंगे. पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. विवि के अनुसार 6000 से ज्यादा सीटों के लिए अब तक करीब 85 प्रतिशत प्रवेश संपन्न हो चुके हैं और प्रक्रिया अंतिम चरण में है. विवि ने पीजी प्रवेश के लिए चार नियमित काउंसलिंग राउंड आयोजित किए. इसके बाद रिक्त सीटों को भरने के लिए दो स्पॉट राउंड भी कराए गए जिनका अंतिम चरण 23 जुलाई, 2026 को संपन्न हुआ.

स्पॉट राउंड के दौरान नए अभ्यर्थियों को भी पंजीकरण का मौका दिया गया. इससे वे विद्यार्थी भी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सके जो किसी कारणवश पहले आवेदन या प्रवेश पूरा नहीं कर पाए थे. अब ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए बीएचयू 7 अगस्त को मॉपअप राउंड आयोजित करेगा. इस चरण में अभ्यर्थियों को निर्धारित स्थल पर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पत्र जमा करने होंगे.

विवि ने बताया कि विभिन्न विभागों और पाठ्यक्रमों में उपलब्ध रिक्त सीटों का विवरण अलग से जारी किया जाएगा. अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारणी, रिक्त सीटों की जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए के पोर्टल admission.bhu.ac.inपर नियमित रूप से नजर रखने की सलाह दी गई है.

वहीं आईआईटी बीएचयू में भी एडमिशन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. आईआईटी की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है. अलग-अलग लगभग 15 से ज्यादा कोर्सेज में 1589 सीटों में से 1531 सीटों पर एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो गई है, बाकी बची सीटों पर भी एडमिशन प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जो भी बच्चे आए उनके हॉस्टल एलॉटमेंट का भी काम पूरा किया जा चुका है. लगभग 96% सीट फुल है 4% के लिए भी दिशा निर्देशों के अनुसार जल्द भीम की शुरुआत होगी.

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IIT BHU ADMISSION
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