चंडीगढ़ की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी CTU की इलेक्ट्रिक बसें, 19 नवंबर से 15 साल पुरानी बसें चरणबद्ध तरीके से होगी बंद

चंडीगढ़ : 2010 में जेएनएनयूआरएम-I योजना के तहत चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम (CTU ) ने 100 बसें खरीदी थीं. इनमें से 85 बसें अब अपना निर्धारित 15 साल का परिचालन अवधि पूरा कर चुकी हैं. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन 85 बसों को 19 नवंबर 2025 से चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा.



100 इलेक्ट्रिक बसों को पहले ही मिल चुकी है मंजूरी : स्वच्छ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की ओर बढ़ते कदम के तहत, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक बसों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. ऑपरेटर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं. प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बस का वर्तमान में निरीक्षण और रेंज परीक्षण चल रहा है. डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार, नवंबर 2025 के अंत तक 25 इलेक्ट्रिक बसें, दिसंबर 2025 के अंत तक 25 बसें और जनवरी-फरवरी 2026 तक शेष 50 बसें उपलब्ध होने की उम्मीद है.

नॉन-एसी बसों का किया गया है रूट डायवर्ट : ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस बदलाव के दौरान यात्रियों को कोई असुविधा न हो, सीटीयू ने अंतरिम व्यवस्था लागू की है. ट्राई-सिटी क्षेत्र में सिटी बस सेवाओं को मजबूत करने के लिए वर्तमान में लंबे रूटों पर चलने वाली नॉन-एसी बसों का रूट डायवर्ट किया गया है. आसपास के राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) द्वारा संचालित सेवाओं के माध्यम से लंबे रूटों की कनेक्टिविटी बनी रहेगी, जिससे उन यात्रियों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा जो पहले इन डायवर्ट की गई बसों का उपयोग करते थे.