फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह; 85 हिंदू जोड़ों ने लिये सात फेरे, तीन कपल्स का हुआ निकाह
भाजपा के जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना से समाज में एकजुटता का संदेश मिलता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 9:14 PM IST
फिरोजाबाद : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मंगलवार को जसराना ब्लॉक के एक रिसोर्ट में भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया गया. विवाह समारोह में कुल 88 जोड़े शादी के बंधन में बंधे. एक ही मंडप में जहां हिंदू जोड़ों ने सात फेरे लिये, वहीं मुस्लिम जोड़ों का निकाह हुआ.
सामूहिक विवाह में सम्मिलित हुए जोड़ों को कपड़े, चांदी की पायल (एक जोड़ी), चांदी की बिछिया (एक जोड़ी), स्टील डिनर सेट समेत तमाम सामान दिया गया. सरकार द्वारा निर्धारित सहायता राशि प्रदान की गई. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने नव विवाहित जोड़ों पर पुष्प वर्षा कर आर्शीवाद दिया.
भाजपा के जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है. सामूहिक विवाह योजना से समाज में एकजुटता का संदेश मिलता है. इन 88 जोड़ों को नई शुरूआत करते देखकर अत्यंत प्रशंसा हो रही है.
जिला समाज कल्याण अधिकारी राजमती ने कहा कि सरकार की ओर से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं. उन्हीं योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है. योजना के तहत गरीब कन्याओं के विवाह कराए जाते हैं. उन्होंने कहा कि योजना के तहत गृहस्थी की शुरूआत करने के लिए वैवाहिक सामग्री भी प्रदान की जाती है.
उन्होंने बताया कि इस आयोजन पर एक लाख रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से खर्च किया जाता है. जिसमें 60 हजार रुपये वधू के खाते में भेजे जाते है. 25 हजार रुपये का शादी का सामान दिया जाता है. साथ ही 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च होते हैं.
इस अवसर पर मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख जसराना संध्या राजपूत और बीडीओ जितेन्द्र सिंह सहित स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ-साथ भारी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं कन्या पक्ष एवं वर पक्ष के परिजन मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना : प्रदेश में 2017 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कुल 15 हजार रुपये की धनराशि दी जाती थी. 2022 में सीएम योगी ने इस राशि को बढ़ाकर 51000 रुपये कर दिया था. हाल ही में सीएम योगी ने गरीब कन्याओं के विवाह के लिए इस धनराशि को बढ़ाकर दोगुना यानी 100000 रुपये कर दिया.
