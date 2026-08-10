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भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ: पूरे हरियाणा में ‘जेल भरो’ तथा ‘कॉर्पोरेट छोड़ो’ आंदोलन के तहत सामूहिक गिरफ्तारियां

गिरफ्तारी देने उमड़ा किसान-मजदूर वर्गः प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन सहित विभिन्न किसान और मजदूर संगठनों के स्थानीय के साथ-साथ प्रदेश स्तर के कई नेता शामिल हुए. बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं अपनी गिरफ्तारी देने जिला सचिवालय पहुंचे. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि "सरकार ने किसानों और मजदूरों से किए वादों को पूरा नहीं किया, जिसके चलते अब आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया है."

किसान भवन से शुरू हुआ आंदोलनः करनाल में किसान भवन में बैठक के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जिला सचिवालय पहुंचे और सामूहिक गिरफ्तारियां दीं. संयुक्त किसान मोर्चा, सीटू और विभिन्न जन संगठनों के नेतृत्व में किसान भवन में पहले बैठक आयोजित की गई. बैठक में किसानों, मजदूरों और महिलाओं की प्रमुख मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तय की गई. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने रोष मार्च निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

करनाल/भिवानीः भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ के मौके पर आज करनाल में किसानों, मजदूरों और महिलाओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी. संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी आह्वान पूरे हरियाणा में किसान-मजदूरों ने ‘जेल भरो’-‘कॉर्पोरेट छोड़ो’ आंदोलन के तहत सामूहिक गिरफ्तारियां दीं.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील का विरोध: आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर विरोध भी शामिल रहा. किसानों का कहना है कि किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, जिससे भारतीय कृषि और किसानों के हित प्रभावित हों. किसानों ने कृषि क्षेत्र को कॉर्पोरेट प्रभाव से बचाने की मांग उठाई.

गिरफ्तारियां देती महिलाएं (ETV Bharat)

सभी फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी की मांग: किसानों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप C2+50 प्रतिशत के फार्मूले के आधार पर सभी फसलों पर कानूनी रूप से MSP की गारंटी देने की मांग दोहराई. इसके साथ ही किसानों और कृषि मजदूरों का संपूर्ण कर्ज माफ करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई.

श्रम कानून और निजीकरण के खिलाफ भी आवाज: प्रदर्शनकारियों ने श्रम कानूनों को वापस लेने और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की. उनका कहना था कि "श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करने वाली नीतियों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही मनरेगा को प्रभावी ढंग से लागू करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई."

रतन मान बोले-'गिरफ्तारी का भय दिखाकर आंदोलन नहीं दबा सकती सरकार': भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि "भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ पर देशभर में करीब एक हजार स्थानों पर किसानों और मजदूरों ने आंदोलन किया है. हरियाणा में ‘जेल भरो’ आंदोलन के तहत किसानों ने अपनी गिरफ्तारियां दी हैं."

सरकार पर लगाए गंभीर आरोपः रतन मान ने आरोप लगाया कि "जब किसान दिल्ली जाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें रास्ते में रोक दिया जाता है और कई बार घरों में ही नजरबंद कर दिया जाता है. आज भी प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को जिला सचिवालय पर गिरफ्तार किया और बसों में भरकर कुछ दूरी तक ले जाने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छोड़ दिया गया."

‘सरकार का घमंड टूट गया’: रतन मान ने कहा कि "प्रशासन के पास बड़ी संख्या में किसानों को रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था तक नहीं है. सरकार अब किसानों के आंदोलन से दबाव में है और गिरफ्तारी का भय दिखाकर किसानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है." उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि ठयदि सरकार किसानों और मजदूरों की मुख्य मांगों पर कार्रवाई नहीं करती तो आंदोलन आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और इसे और व्यापक किया जाएगा.