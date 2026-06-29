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ट्रेनों में ताबड़तोड़ छापेमारी, पुष्पक व कामाख्या से 840 अवैध पानी की बोतलें बरामद

लखनऊ: रेलवे प्रशासन भले ही लगातार ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडरों के खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई करता है, लेकिन वेंडर हैं कि मानने को रवादार नही हैं. गर्मी के दौरान ट्रेनों में पानी की खपत ज्यादा होती है, इसलिए इन दिनों में अवैध वेंडर पानी के बोतलों की भरपूर सप्लाई कर रहे हैं. इसी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सोमवार को कई अवैध वेंडर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की.

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की कैटरिंग टीम ने गोमतीनगर-कानपुर रेलखंड पर पुष्पक और कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन में औचक छापेमारी की. इस दौरान अनाधिकृत वेंडर भाग गए, इसके बावजूद, 840 अवैध पानी की बोतलें इन दोनों ट्रेनों से बरामद की गईं.





पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया, डीआरएम गौरव अग्रवाल के निर्देश पर और सीनियर डीसीएम अरिजीत सिंह के नेतृत्व में ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया गया. इस अभियान का उद्देश्य ट्रेनों में यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अनधिकृत वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई करना था.