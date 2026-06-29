ट्रेनों में ताबड़तोड़ छापेमारी, पुष्पक व कामाख्या से 840 अवैध पानी की बोतलें बरामद
अवैध वेंडर ट्रेनों में पानी के बोतलों की भरपूर सप्लाई कर रहे हैं. इसी को देखते हुए रेलवे ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 8:55 PM IST
लखनऊ: रेलवे प्रशासन भले ही लगातार ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडरों के खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई करता है, लेकिन वेंडर हैं कि मानने को रवादार नही हैं. गर्मी के दौरान ट्रेनों में पानी की खपत ज्यादा होती है, इसलिए इन दिनों में अवैध वेंडर पानी के बोतलों की भरपूर सप्लाई कर रहे हैं. इसी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सोमवार को कई अवैध वेंडर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की.
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की कैटरिंग टीम ने गोमतीनगर-कानपुर रेलखंड पर पुष्पक और कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन में औचक छापेमारी की. इस दौरान अनाधिकृत वेंडर भाग गए, इसके बावजूद, 840 अवैध पानी की बोतलें इन दोनों ट्रेनों से बरामद की गईं.
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया, डीआरएम गौरव अग्रवाल के निर्देश पर और सीनियर डीसीएम अरिजीत सिंह के नेतृत्व में ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया गया. इस अभियान का उद्देश्य ट्रेनों में यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अनधिकृत वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई करना था.
सहायक वाणिज्य प्रबंधक मुकेश कुमार और ओंकार नाथ वर्मा ने लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस व गोमतीनगर कामाख्या एक्सप्रेस में सघन चेकिंग शुरू की. इस दौरान टीम ने पुष्पक से 480 व गोमतीनगर कामाख्या एक्सप्रेस से 360 अवैध पानी की बोतलें बरामद कीं. कुल 840 अवैध पानी की बोतलें जब्त कर कार्रवाई की गई.
रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से भी सतर्क रहने का आग्रह किया है. यात्रा के दौरान हमेशा अधिकृत वेंडरों से ही सामान खरीदें और सब-स्टैंडर्ड खाद्य व पेय पदार्थों से सावधान रहें.
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