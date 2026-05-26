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अंबाला में ढाई करोड़ की हेरोइन जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 अलग-अलग जगहों पर पुलिस ने की थी कार्रवाई

अंबाला में 840.93 ग्राम हेरोइन जब्त ( ETV Bharat )

अंबालाः जिले में नशा तस्करों के खिलाफ इन दिनों लगातार अभियान जारी है. इसी कड़ी में 2 जगहों पर सीआईए-1 और सीआईए-2 की अलग-अलग कार्रवाई में कुल 840.93 ग्राम हेरोइन (कमर्शियल मात्रा) जब्त किया गया है और तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं एक टैक्सी को भी जब्त किया गया. बरामद हेरोइन की बाजार में कीमत लगभग 2.50 करोड़ है. 4 आरोपियों के पास से 389.1 ग्राम हेरोइन बरामद: गुप्त सूचना और मजबूत सूचना तंत्र के आधार पर सीआईए टीमों ने दिल्ली की तरफ से अंबाला आ रही नशे की खेप को पकड़ा है. पहली कार्रवाई में सीआईए-01 ने गाड़ी सहित 4 आरोपियों से 389.1 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया. सीआईए-01 की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ नशा तस्कर दिल्ली की तरफ से भारी मात्रा में नशा लेकर अंबाला छावनी की ओर आ रहे हैं. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने थाना पड़ाव क्षेत्र के अंतर्गत कुष्ठ आश्रम के नजदीक नाकाबंदी की. नाके के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसमें सवार 4 आरोपियों के कब्जे से 389.1 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्जः पकड़े गए चारों आरोपी अंबाला छावनी के निवासी हैं. आरोपियों की पहचना समीर सोनकर, मुकेश कुमार, आर्यन और धीरज चनाना के रूप में हुई है. इन चारों आरोपियों के खिलाफ थाना पड़ाव में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गाड़ी और मादक पदार्थ को जब्त कर लिया गया है.