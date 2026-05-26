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अंबाला में ढाई करोड़ की हेरोइन जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 अलग-अलग जगहों पर पुलिस ने की थी कार्रवाई

नशा तस्करों पर अंबाला पुलिस ने बड़ा प्रहार करते हुए 840.93 ग्राम हेरोइन के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है.

heroin seized in Ambala
अंबाला में 840.93 ग्राम हेरोइन जब्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 26, 2026 at 5:45 PM IST

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Updated : May 26, 2026 at 5:55 PM IST

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अंबालाः जिले में नशा तस्करों के खिलाफ इन दिनों लगातार अभियान जारी है. इसी कड़ी में 2 जगहों पर सीआईए-1 और सीआईए-2 की अलग-अलग कार्रवाई में कुल 840.93 ग्राम हेरोइन (कमर्शियल मात्रा) जब्त किया गया है और तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं एक टैक्सी को भी जब्त किया गया. बरामद हेरोइन की बाजार में कीमत लगभग 2.50 करोड़ है.

4 आरोपियों के पास से 389.1 ग्राम हेरोइन बरामद: गुप्त सूचना और मजबूत सूचना तंत्र के आधार पर सीआईए टीमों ने दिल्ली की तरफ से अंबाला आ रही नशे की खेप को पकड़ा है. पहली कार्रवाई में सीआईए-01 ने गाड़ी सहित 4 आरोपियों से 389.1 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया. सीआईए-01 की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ नशा तस्कर दिल्ली की तरफ से भारी मात्रा में नशा लेकर अंबाला छावनी की ओर आ रहे हैं. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने थाना पड़ाव क्षेत्र के अंतर्गत कुष्ठ आश्रम के नजदीक नाकाबंदी की. नाके के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसमें सवार 4 आरोपियों के कब्जे से 389.1 ग्राम हेरोइन बरामद हुई.

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्जः पकड़े गए चारों आरोपी अंबाला छावनी के निवासी हैं. आरोपियों की पहचना समीर सोनकर, मुकेश कुमार, आर्यन और धीरज चनाना के रूप में हुई है. इन चारों आरोपियों के खिलाफ थाना पड़ाव में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गाड़ी और मादक पदार्थ को जब्त कर लिया गया है.

टैक्सी से 451.83 ग्राम हेरोइन बरामद: दूसरी कार्रवाई में सीआईए-2 ने टैक्सी की आड़ में नशा ला रहे आरोपी से 451.83 ग्राम हेरोइन को जब्त किया है. सीआईए-02 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शाहपुर नेशनल हाईवे के पास नाकेबंदी की. टीम ने दिल्ली की तरफ से आ रही एक टैक्सी को रुकवाया. टैक्सी की आड़ में आरोपी हेरोइन की बड़ी खेप लेकर अंबाला छावनी आ रहा था. पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को काबू किया और तलाशी के दौरान उसके पास से 451.83 ग्राम हेरोइन बरामद की. पकड़े गए आरोपी की पहचान अंबाला छावनी निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस रिमांड पर भेजे गए आरोपी: मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए सभी 05 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उनका रिमांड हासिल किया है. रिमांड के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे यह नशा किससे लेकर आए थे और अंबाला व आसपास के इलाकों में इसे कहां सप्लाई किया जाना था. पुलिस का मुख्य उद्देश्य इस पूरे ड्रग सिंडिकेट और नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना है. पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत बताया कि "ड्रग्स के मामले में हमारी 'जीरो टॉलरेंस' नीति है. अंबाला पुलिस जिले में नशे के कारोबार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. नशा तस्करों के खिलाफ हमारी यह सख्त कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी."

ये भी पढ़ें-अंबाला में 30 क्विंटल मादक पदार्थ को किया गया नष्ट, IG की नशा तस्करों को सख्त चेतावनी
Last Updated : May 26, 2026 at 5:55 PM IST

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