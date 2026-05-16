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मानसिक रूप से बीमार बुजुर्ग ने की पत्‍नी की हत्‍या, थाने में किया सरेंडर

गाजियाबाद: गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के रावली कला गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. 84 वर्षीय बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी से 75 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी. हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बुजुर्ग खुद थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी.

मुरादनगर थाना क्षेत्र स्थित रावली कला गांव निवासी हरपाल सिंह ने शुक्रवार सुबह बेरहमी से कुल्हाड़ी से हत्या कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने वहां खून से लथपथ चारपाई पर पड़ी बुजुर्ग महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. हरपाल सिंह और उर्मिला अपनी बड़ी बेटी कंचन के घर रहा करते थे. हरपाल सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और अक्सर बुजुर्ग दंपत्ति में मनमुटाव रहता था. बेटी कंचन कहीं शादी में गई हुई थी तब घर में पत्नी को अकेला पाकर बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी से कई वार किए. मृतका की बड़ी बेटी कंचन ने बताया, हम शादी में गए हुए थे हमें सूचना मिली तो हम घर पहुंचे. पड़ोसियों ने बताया कि पिता ने मां की हत्या की है और पिता खुद पुलिस चौकी पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना पुलिस को बताई.