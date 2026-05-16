ETV Bharat / state

मानसिक रूप से बीमार बुजुर्ग ने की पत्‍नी की हत्‍या, थाने में किया सरेंडर

84 वर्षीय हरपाल सिंह ने बेरहमी से कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया.

elderly killed his wife
बेरहमी से की पत्‍नी की हत्‍या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 16, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गाजियाबाद: गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के रावली कला गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. 84 वर्षीय बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी से 75 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी. हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बुजुर्ग खुद थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी.

मुरादनगर थाना क्षेत्र स्थित रावली कला गांव निवासी हरपाल सिंह ने शुक्रवार सुबह बेरहमी से कुल्हाड़ी से हत्या कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने वहां खून से लथपथ चारपाई पर पड़ी बुजुर्ग महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. हरपाल सिंह और उर्मिला अपनी बड़ी बेटी कंचन के घर रहा करते थे. हरपाल सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और अक्सर बुजुर्ग दंपत्ति में मनमुटाव रहता था. बेटी कंचन कहीं शादी में गई हुई थी तब घर में पत्नी को अकेला पाकर बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी से कई वार किए. मृतका की बड़ी बेटी कंचन ने बताया, हम शादी में गए हुए थे हमें सूचना मिली तो हम घर पहुंचे. पड़ोसियों ने बताया कि पिता ने मां की हत्या की है और पिता खुद पुलिस चौकी पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना पुलिस को बताई.

हादसे वाले दिन घर पर नहीं थी बेटी (ETV Bharat)

मोदीनगर के एसीपी भास्‍कर वर्मा ने बताया, '16 मई 2026 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना क्षेत्र मुरादनगर के रावली चौकी क्षेत्र में रहने वाले हरपाल पुत्र खचेडू उम्र करीब 80 वर्ष के द्वारा स्वयं चौकी पर आकर सूचना दी गई कि सुबह उन्‍होंने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी. पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है, शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है.'

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

GHAZIABAD CRIME NEWS
MURDER
कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या
ELDERLY KILLS WIFE
84 YEAR OLD KILLED HIS WIFE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.