ETV Bharat / state

84 साल के पूर्व सैनिक की डूबने से मौत, खातरी से पानी भरने गया था बुजुर्ग

जिसके बाद आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को भी दी. सूचना मिलते ही सुजानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है.

परिजनों के मुताबिक पूर्व सैनिक प्रेमू राम रोजाना की तरह गुरुवार सुबह गांव की खातरी में पानी भरने के लिए गए थे. इसी दौरान पैर फिसलने से और गहरे पानी में गिरने की आशंका जताई जा रही है. काफी देर तक प्रेमू राम के घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई. इसके बाद उन्होंने उनकी तलाश शुरू की. परिजन और ग्रामीण तलाश करते हुए जब खातरी के पास पहुंचे तो प्रेमू राम का शव पानी में तैरता हुआ मिला. शव देखते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई.

हमीरपुर: जिला हमीरपुर में थाना क्षेत्र सुजानपुर के तहत रंगड़ पंचायत के टपरा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. गांव के पारंपरिक जल स्रोत 'खातरी' में डूबने से 84 साल के पूर्व सैनिक प्रेमू राम की मौत हो गई. हादसा गुरुवार सुबह करीब पांच बजे हुआ. इस हादसे ने ग्रामीणों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि चार दिन पहले इसी पंचायत के टपरा गांव में 3 साल के बच्चे की भी खातरी में डूबने से मौत हो गई थी.

84 साल के पूर्व सैनिक प्रेमू राम (Premu Ram Family)

"टपरा गांव में पारंपरिक जल स्रोत खातरी में गिरने से 80 साल के पूर्व सैनिक की मौत हुई है. चार दिन पहले इसी गांव में 3 साल के बच्चे की भी डूबने से मौत हो गई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है." - बलबीर सिंह, एसपी हमीरपुर

खातरी के आसपास नहीं है सुरक्षा के इंतजाम

ग्रामीणों का कहना है कि टपरा गांव की यह खातरी काफी गहरी और फिसलन वाली है. गांव के लोग लंबे समय से इस जल स्रोत का इस्तेमाल पानी के लिए करते आ रहे हैं, लेकिन यहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. खातरी के आसपास सुरक्षा दीवार, रेलिंग या जाली नहीं लगाई गई है. ऐसे में यहां विशेषकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए हादसे का खतरा लगातार बना रहता है. ग्रामीणों का कहना है कि खातरी में पानी भरने के दौरान थोड़ी सी असावधानी या पैर फिसलने से व्यक्ति सीधे गहरे पानी में जा सकता है. इसके बावजूद सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी प्रबंध नहीं किए गए हैं. ग्रामीणों ने पंचायत और प्रशासन से इस जल स्रोत के आसपास जल्द से जल्द सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग उठाई है.

ग्रामीणों की प्रशासन-पंचायत से मांग

गौरतलब है कि चार दिन पहले भी टपरा गांव में 3 साल के बच्चे की खातरी में डूबने से मौत हो गई थी. चार दिन के अंदर एक ही पंचायत में खातरी में डूबने से दो लोगों की मौत होने से ग्रामीणों में शोक के साथ-साथ चिंता का माहौल है. ग्रामीणों ने प्रशासन और पंचायत से मांग की है कि खातरी के चारों ओर जल्द से जल्द सुरक्षा दीवार और मजबूत जाली अथवा रेलिंग लगाई जाए. इसके साथ ही अन्य पारंपरिक जल स्रोतों का भी निरीक्षण करवाकर वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह के दर्दनाक हादसों को रोका जा सके.