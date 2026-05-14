ETV Bharat / state

सीएम योगी ने किया बड़ा फेरबदल, 84 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, जानें किसे कहां भेजा गया

सीएम योगी ने किया बड़ा फेरबदल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद UP में बड़े स्तर पर गुरुवार की देर रात PCS अफसरों के तबादले हुए हैं. 84 PCS अफसरों को इधर से उधर किया गया है. प्रदेश के 84 ADM और SDM स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. आदेश जारी : प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. जिसमें 84 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. लगभग सभी विभागों से पीसीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है. तत्काल पद भार ग्रहण करने के आदेश : सभी अधिकारियों को कहा गया है कि वह तत्काल अपने नए पद बाहर को ग्रहण करें अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर तबादला आदेश भेज दिए गए. देखें लिस्ट...