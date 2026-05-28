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ब्रज की 84 कोसीय परिक्रमा : आदिबद्री-केदारनाथ और गंगोत्री-यमुनोत्री दर्शन से पूर्ण होती है आस्था...

ब्रज की यात्रा भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, ब्रज संस्कृति, संत परंपरा और सनातन आस्था से जुड़ी आध्यात्मिक साधना है....

Bhartpur Adi Badri Dham
द्वापर युगीन ब्रज की 84 कोसीय परिक्रमा... (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 2:45 PM IST

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भरतपुर: पुरुषोत्तम मास शुरू होते ही पूरे ब्रज मंडल में भक्ति, श्रद्धा और सनातन परंपराओं का अद्भुत संगम दिखाई देने लगता है. हजारों श्रद्धालु ब्रज की पवित्र धरा पर 84 कोसीय परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं. मान्यता है कि यह यात्रा केवल तीर्थाटन नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण की शरणागति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है. धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस परिक्रमा में ब्रज स्थित आदिबद्री, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यानी चार धाम के दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है.

84 लाख योनियों से मुक्ति : पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है. इसका उल्लेख वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथों और ब्रज संतों की रचनाओं में मिलता है. उन्होंने कहा कि भक्ति रसामृत सिंधु सहित अनेक धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि जो श्रद्धालु श्रद्धा और नियमपूर्वक ब्रज चौरासी कोस की यात्रा करता है, उसे चौरासी लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त होती है और भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में स्थान मिलता है.

ब्रज की 84 कोसीय परिक्रमा, सुनिए धर्माचार्य ने क्या कहा... (ETV Bharat Bharatpur)

उन्होंने बताया कि ब्रज की यह यात्रा केवल मंदिरों के दर्शन तक सीमित नहीं है. यह भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, ब्रज संस्कृति, संत परंपरा और सनातन आस्था से जुड़ी आध्यात्मिक साधना है. परिक्रमा मार्ग में आने वाले वन, कुंड, सरोवर, पर्वत, घाट और मंदिर श्रद्धालुओं को सीधे द्वापर युग की अनुभूति कराते हैं.

ब्रज के चार धाम : धर्माचार्य पंडित प्रेमी शर्मा बताते हैं कि यह कथा द्वापर युग की है. एक बार माता यशोदा के मन में तीर्थ यात्रा की इच्छा जागृत हुई. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से कहा कि वह भी अन्य भक्तों की तरह विभिन्न तीर्थों और धामों के दर्शन करना चाहती हैं. माता यशोदा और नंद बाबा ने भगवान से इच्छा जताई कि वह बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र धामों की यात्रा कर भगवान के दर्शन करें और पुण्य प्राप्त करें.

Char Dham Pilgrimage
भगवान श्री कृष्ण ने यहीं प्रकट किया था चारों धाम (ETV Bharat Bharatpur)

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उस समय माता पिता वृद्धावस्था में थे. लंबी और कठिन पर्वतीय यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी. भगवान श्रीकृष्ण अपनी माता की भावना को समझ गए. धार्मिक मान्यता के अनुसार तब श्रीकृष्ण ने माता यशोदा और नंद बाबा से कहा कि उन्हें कठिन यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रज ही ऐसा धाम है जहां सभी तीर्थों का वास कराया जा सकता है.

कहा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उत्तराखंड स्थित चारों धामों का ब्रज में आवाहन किया. उन्होंने बद्रीनाथ धाम के स्वरूप को आदिबद्री के रूप में, केदारनाथ को केदारनाथ स्वरूप में तथा गंगोत्री और यमुनोत्री को भी ब्रज मंडल में प्रतिष्ठित किया. तभी से ये चारों धाम ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं.

मान्यता है कि यह केवल प्रतीकात्मक स्थापना नहीं थी, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी लीला से इन तीर्थों की दिव्य शक्तियों को ब्रज भूमि में स्थापित किया. इसी वजह से आज भी श्रद्धालु मानते हैं कि ब्रज परिक्रमा के दौरान आदिबद्री, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने से चार धाम यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है.

Char Dham Pilgrimage
ब्रज मंडल में भक्ति, श्रद्धा और सनातन परंपराओं का संगम (ETV Bharat Bharatpur)

धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु ब्रज परिक्रमा के दौरान इन चारों धामों के दर्शन करता है, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है. यही कारण है कि अधिक मास में श्रद्धालु विशेष रूप से इन तीर्थ स्थलों पर पहुंचकर पूजा-अर्चना और स्नान करते हैं.

अधिक मास में कई गुना बढ़ जाता है पुण्य : पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण को समर्पित माना गया है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की कलाओं के संतुलन के लिए यह अतिरिक्त मास आता है. धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में किए गए जप, तप, दान, व्रत और तीर्थ यात्रा का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है.

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पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि अधिक मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है. इन एकादशियों का व्रत करने से पापों का नाश होता है और पुण्यों में वृद्धि होती है. यही वजह है कि देशभर से श्रद्धालु इस अवधि में ब्रज पहुंचते हैं और चौरासी कोसीय परिक्रमा में भाग लेते हैं.

जहां से यात्रा शुरू, वहीं होती है पूर्ण : उन्होंने बताया कि ब्रज परिक्रमा की एक विशेष परंपरा यह भी है कि श्रद्धालु जिस स्थान से यात्रा प्रारंभ करता है, वहीं आकर उसे पूर्ण करता है. गोवर्धन क्षेत्र के श्रद्धालु गोवर्धन से यात्रा शुरू कर वहीं समाप्त करते हैं. जबकि कामवन क्षेत्र के श्रद्धालु कामा से यात्रा शुरू कर कामवन में ही पूर्ण करते हैं.

परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु भजन-कीर्तन, कथा श्रवण और संत संग के माध्यम से पूरी यात्रा को भक्ति उत्सव में बदल देते हैं. कई श्रद्धालु दंडवती परिक्रमा भी करते हैं, जिसे पटा परिक्रमा कहा जाता है. इसमें श्रद्धालु दंडवत प्रणाम करते हुए पूरी परिक्रमा पूरी करते हैं. इसे अत्यंत कठिन और तपस्वी साधना माना जाता है.

गिरिराज महाराज की परिक्रमा का महत्व : पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि अधिक मास में श्रद्धालु चौरासी कोस परिक्रमा के साथ-साथ गिरिराज महाराज की सप्तकोसीय परिक्रमा भी करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत स्वयं भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप हैं. इसलिए गिरिराज महाराज की परिक्रमा को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है.

ब्रज की 84 कोसीय परिक्रमा की बड़ी बातें :

  • ब्रज की 84 कोसीय परिक्रमा का संबंध सीधे द्वापर युग और भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से माना जाता है.
  • धार्मिक मान्यता के अनुसार इस परिक्रमा को करने से श्रद्धालु को चौरासी लाख योनियों से मुक्ति मिलती है.
  • ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा लगभग 252 किलोमीटर क्षेत्र में फैली मानी जाती है.
  • ब्रज में स्थित आदिबद्री, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को चार धाम का स्वरूप माना जाता है.
  • मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने माता यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए ब्रज में ही चार धामों का आवाहन किया था.
  • गोवर्धन क्षेत्र में श्रद्धालु गिरिराज महाराज की सप्तकोसीय परिक्रमा और दंडवती परिक्रमा भी करते हैं.
  • ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा में राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश सहित देशभर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं.

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