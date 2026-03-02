ETV Bharat / state

रायबरेली में 83वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का समापन, कपूरथला की टीम बनी विनर

रायबरेली: आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली (आरेडिका) में 27 फरवरी से 2 मार्च तक चली 83वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया. जिसमें फाइनल मुकाबला मध्य रेलवे बंबई तथा रेल कोच फैक्टरी कपूरथला के बीच खेला गया. मुकाबले में कपूरथला की टीम विनर रही.

जनसंपर्क अधिकारी अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि इस फाइनल मुकाबले में महाप्रबंधक विवेक खरे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में रेलवे जोन, प्रोडक्शन यूनिटों सहित कुल 8 टीमों के खिलाड़ी शामिल हुए.

आरेडिका खेल-कूद संघ के अध्यक्ष एवं प्रधान वित्त सलाहकार बीएल मीना ने बताया कि खिलाड़ियों, कोचों, टेक्निकल ऑफिशियल और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के लिए आरेडिका के खेलकूद संघ द्वारा रहने-खाने की उचित व्यवस्था की गई थी. खिलाड़ियों के उचित मार्गदर्शन के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई. 83वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष हॉकी प्रतियोगिता 2026 में कई खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं.

प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला मध्य रेलवे बम्बई तथा रेल कोच फैक्टरी कपूरथला के बीच खेला गया. जिसमें रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला 2-0 से विजेता बनी. वहीं मध्य रेलवे उपविजेता एवं दक्षिण मध्य रेलवे तृतीय स्थान पर रही. महाप्रबंधक विवेक खरे ने सभी टीमों से खेल भावनाओं का सम्मान करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रतियोगिता के सफल आयोजन में सहयोग की सराहना की.