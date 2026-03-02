रायबरेली में 83वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का समापन, कपूरथला की टीम बनी विनर

ETV Bharat / state

24 फरवरी से 2 मार्च तक चली प्रतियोगिता का समापन, मुख्य अतिथि रहे महाप्रबंधक विवेक खरे.

प्रतियोगिता में कपूरथला की टीम बनी विजेता.
प्रतियोगिता में कपूरथला की टीम बनी विजेता. (Photo Credit; aredica)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 2, 2026 at 8:52 PM IST

रायबरेली: आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली (आरेडिका) में 27 फरवरी से 2 मार्च तक चली 83वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया. जिसमें फाइनल मुकाबला मध्य रेलवे बंबई तथा रेल कोच फैक्टरी कपूरथला के बीच खेला गया. मुकाबले में कपूरथला की टीम विनर रही.

जनसंपर्क अधिकारी अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि इस फाइनल मुकाबले में महाप्रबंधक विवेक खरे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में रेलवे जोन, प्रोडक्शन यूनिटों सहित कुल 8 टीमों के खिलाड़ी शामिल हुए.

आरेडिका खेल-कूद संघ के अध्यक्ष एवं प्रधान वित्त सलाहकार बीएल मीना ने बताया कि खिलाड़ियों, कोचों, टेक्निकल ऑफिशियल और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के लिए आरेडिका के खेलकूद संघ द्वारा रहने-खाने की उचित व्यवस्था की गई थी. खिलाड़ियों के उचित मार्गदर्शन के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई. 83वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष हॉकी प्रतियोगिता 2026 में कई खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं.

प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला मध्य रेलवे बम्बई तथा रेल कोच फैक्टरी कपूरथला के बीच खेला गया. जिसमें रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला 2-0 से विजेता बनी. वहीं मध्य रेलवे उपविजेता एवं दक्षिण मध्य रेलवे तृतीय स्थान पर रही. महाप्रबंधक विवेक खरे ने सभी टीमों से खेल भावनाओं का सम्मान करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रतियोगिता के सफल आयोजन में सहयोग की सराहना की.

इस अवसर पर आरेडिका प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक विजय कुमार श्रीवास्तव, प्रधान सुरक्षा आयुक्त रमेश चन्द्र, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी रूपेश श्रीवास्तव, सीएओ रवीश कुमार, आरेडिका खेल-कूद विशेष अधिकारी पदम्श्री एवं अर्जुन आवार्डी सुधा सिंह, आरेडिका खेलकूद संघ के सचिव एवं वित सलाहकार अरविन्द कुमार उपस्थित रहे.

विवेक खरे बने आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के नए महाप्रबंधक

आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के महाप्रबंधक के तौर पर विवेक खरे को जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले प्रशांत कुमार मिश्रा महाप्रबंधक पद पर कार्यरत थे. आरेडिका के मुख्‍य जनसंपर्क अधिकारी आर एन तिवारी ने बताया कि विवेक खरे भारतीय रेलवे के यांत्रिक इंजीनियरिंग संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी हैं. जो वर्तमान में मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एमसीएफ), रायबरेली में प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं.

