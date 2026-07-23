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फसल बीमा योजना पर कम बारिश का असर, रतलाम में 83 हजार किसानों ने दिखाई दिलचस्पी

इस साल किसान खुद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा करवाने में रुचि ले रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह कम बारिश का होना.

PM Crop Insurance Scheme
83 हजार किसानों ने कराया फसल बीमा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 7:43 PM IST

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रतलाम: अलनीनो से प्रभावित जिलों की सूची में शामिल होने के बाद रतलाम में किसानों की रुचि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अचानक से बढ़ गई है. पिछले वर्ष जहां किसानों को फसल बीमा करवा लेने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ रहा था. वहीं, अब किसान खुद अपनी फसल का बीमा करवाने में रुचि ले रहे हैं. जिसकी मुख्य वजह है बारिश का कम होना. इस वर्ष रतलाम जिले में अब तक औसत 10.5 इंच ही बारिश हुई है.

प्रतिकूल मौसम की वजह से फसल का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका

प्रतिकूल मौसम की वजह से फसल का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में किसान अपनी फसल को बीमा कवर से सुरक्षित करना चाहते हैं. रतलाम जिले में अब तक 83 हजार किसानों ने फसल बीमा करवाया है जिसमें अऋणी किसानों की संख्या भी इस वर्ष बढ़ी है.

कृषि विभाग के सहायक उपसंचालक राहुल पाटीदार (ETV Bharat)

गौरतलब है कि हर वर्ष कृषि विभाग द्वारा फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार किए जाने के बावजूद आधे से अधिक किसान फसल बीमा करवाने में रुचि नहीं लेते थे. लेकिन इस वर्ष किसान खुद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा करवाने में रुचि ले रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह कम बारिश का होना है.

PM Crop Insurance Scheme
83 हजार किसानों ने फसल बीमा (ETV Bharat)

कृषि विभाग के सहायक उपसंचालक राहुल पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया "रतलाम जिले में अब तक 83 हजार किसानों ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करवाया है. जिसमें किसी भी बैंक या समिति से लोन नहीं लेने वाले अऋणी किसान भी शामिल है जिनकी संख्या 1400 हैं. कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि 31 जुलाई तक किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं.अऋणी किसान भी कॉमन सर्विस सेंटर बैंक अथवा बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के पास जाकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं."

मालवा क्षेत्र में अल नीनो का असर, वर्तमान में मानसून के पहले महीने में बेहद कम बारिश

बहरहाल अल नीनो का असर मालवा क्षेत्र में देखा जा रहा है जहां वर्तमान में मानसून के पहले महीने में बेहद कम बारिश दर्ज की गई. इसके बाद अब कृषि विभाग किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा करवाने की एडवाइजरी जारी कर रहा है. जिससे प्रतिकूल मौसम के प्रभाव से खराब होने वाली फसल का बीमा किसानों को मिल सके.

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