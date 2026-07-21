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IIT कानपुर में COMPUTER नहीं इस कोर्स में 100 फीसदी प्लेसमेंट, हर छात्र के हाथ में नौकरी

400 से अधिक कंपनियां पहुंची कैंपस में पहुंची, 254 को प्री-प्लेसमेंट ऑफर मिले.

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IIT कानपुर के स्टूडेंट्स को इस साल मिला धूआंधार कैंपस प्लेसमेंट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 11:07 AM IST

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कानपुर: रोजगार के लिए मारामारी बढ़ती जा रही है. ऐसे में आईआईटी के छात्रों की नौकरी अक्सर चर्चा में रहती है. आईआईटी कानपुर में सोमवार को कैंपस प्लेसमेंट में 83 फीसदी छात्रों को नौकरियां मिली. सबसे चौकाऊं एक कोर्स रहा जिसकी 100 फीसदी प्लेसमेंट रही यानी हर छात्र के हाथ में नौकरी. यह कोर्स कंप्यूटर का नहीं बल्कि दूसरा कोर्स था. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में,

IIT कानपुर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1562 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. जिनमें से 1295 छात्रों का चयन हुआ था. स्नातक कार्यक्रमों में जहां 85 प्रतिशत छात्रों को नौकरी मिली है जबकि स्नात्तकोत्तर कार्यक्रमों में 79 प्रतिशत आईआईटियंस नौकरी हासिल करने में सफल रहे हैं. इंटर्नशिप के लिए 638 छात्रों को ऑफर आए, जिनमें से 598 छात्रों ने एक्सेप्ट किया.

अब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पर फोकस: IIT कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि प्लेसमेंट सेल 2025-26 एक तरह से देखें तो संतुलित रहा. अब हमारी भविष्य की ये योजना है कि हम स्किल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करें. साथ ही उद्योगों की जरूरत के मुताबिक पाठ्यक्रम और इंडस्ट्री-अकादमिक सहयोग को और अधिक मजबूती दें. जिन आईआईटियंस को नौकरी मिल गई उन्हें प्रोफेसर ने बधाई दी.


इस कोर्स की 100 फीसदी सीटें भरी: विभागवार आंकड़ों के मुताबिक केमिकल इंजीनियरिंग में 100 प्रतिशत प्लेसमेंट के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है.


दूसरे नंबर पर रहा ये कोर्स: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 99 प्रतिशत छात्रों का चयन हुआ है. यह कोर्स दूसरे स्थान पर रहा. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 94 प्रतिशत, मैकैनिकल इंजीनियरिंग में 88 प्रतिशत, मैथ्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में 88 प्रतिशत ने भी शानदार प्रदर्शन किया है.


सालाना करोड़ों रुपये तक होता है पैकेज: आईआईटियंस का जब कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो उन्हें नामचीन कंपनियों की ओर से सालाना करोड़ों रुपये का पैकेज दिया जाता है. हालांकि, छात्र अब अपने सैलरी पैकेज को लेकर बहुत खुलकर बात नहीं करते. सत्र् 2025-26 में भी आईआईटियंस को अच्छे सैलरी पैकेज पर नौकरियां मिली हैं.

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