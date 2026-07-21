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IIT कानपुर में COMPUTER नहीं इस कोर्स में 100 फीसदी प्लेसमेंट, हर छात्र के हाथ में नौकरी

कानपुर: रोजगार के लिए मारामारी बढ़ती जा रही है. ऐसे में आईआईटी के छात्रों की नौकरी अक्सर चर्चा में रहती है. आईआईटी कानपुर में सोमवार को कैंपस प्लेसमेंट में 83 फीसदी छात्रों को नौकरियां मिली. सबसे चौकाऊं एक कोर्स रहा जिसकी 100 फीसदी प्लेसमेंट रही यानी हर छात्र के हाथ में नौकरी. यह कोर्स कंप्यूटर का नहीं बल्कि दूसरा कोर्स था. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में,



IIT कानपुर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1562 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. जिनमें से 1295 छात्रों का चयन हुआ था. स्नातक कार्यक्रमों में जहां 85 प्रतिशत छात्रों को नौकरी मिली है जबकि स्नात्तकोत्तर कार्यक्रमों में 79 प्रतिशत आईआईटियंस नौकरी हासिल करने में सफल रहे हैं. इंटर्नशिप के लिए 638 छात्रों को ऑफर आए, जिनमें से 598 छात्रों ने एक्सेप्ट किया.

अब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पर फोकस: IIT कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि प्लेसमेंट सेल 2025-26 एक तरह से देखें तो संतुलित रहा. अब हमारी भविष्य की ये योजना है कि हम स्किल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करें. साथ ही उद्योगों की जरूरत के मुताबिक पाठ्यक्रम और इंडस्ट्री-अकादमिक सहयोग को और अधिक मजबूती दें. जिन आईआईटियंस को नौकरी मिल गई उन्हें प्रोफेसर ने बधाई दी.



इस कोर्स की 100 फीसदी सीटें भरी: विभागवार आंकड़ों के मुताबिक केमिकल इंजीनियरिंग में 100 प्रतिशत प्लेसमेंट के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है.