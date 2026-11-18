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दिल्ली में 827 प्रदूषण जांच केंद्रों का होगा अपग्रेडेशन, कैबिनेट की मंजूरी, पांच करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली में वाहनों की प्रदूषण की जांच व्यवस्था को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों के आधुनिकरण के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दी गई है. इसके तहत पात्र PUC केंद्र को बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन के लिए एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना पर सरकार द्वारा करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करेगी.



मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है. स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा, पारदर्शी जांच प्रक्रिया और प्रभावी व्यवस्था जरूरी है. वाहन की प्रदूषण जांच करने वाले केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं को लैस करने और उनके कार्य प्रणाली में एकरूपता लाने से प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी. सरकार का प्रयास है कि PUC जांच व्यवस्था अधिक व्यवस्थित पारदर्शी और विश्वसनीय बने.



परिवहन विभाग के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए लगभग 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र करीब 500 स्थान पर संचालित है. यह केंद्र वाहनों के उत्सर्जन की जांच कर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करते हैं, लेकिन इनके असंगठित विकास के कारण बुनियादी ढांचे, जांच सुविधाओं, साइन बोर्ड, बाहरी स्वरूप और निगरानी व्यवस्था में एकरूपता की कमी है. जिससे निगरानी करना मुश्किल होता है. पर्याप्त सीसीटीवी व्यवस्था नहीं होने से गलत तरीके से PUC जारी करने और अन्य अनियमिताओं के आरोप लगाते हैं. इस योजना का उद्देश्य इन कमियों को दूर कर सभी अधिकृत PUC केंद्रों को एक समान निर्धारित मानवों के अनुरूप विकसित करना और जांच व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है.



योजना के तहत प्रत्येक पात्र स्थान के लिए एक लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है. इस राशि का उपयोग केवल परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित और स्वीकृत कार्यों के लिए किया जा सकेगा. इसमें मुख्य रूप से पांच तरह के कार्य शामिल है. सहायता राशि से PUC केंद्रों के केबिन और वाहन प्रदूषण जांच की सुविधाओं का निर्माण और अपग्रेडेशन किया जाएगा. इसके अलावा केंद्रों के बाहरी स्वरूप और साइन बोर्ड को बेहतर बनाया जाएगा ताकि सभी केंद्रों की पहचान और स्वरूप एक समान हो. टेस्टिंग एरिया के लेआउट और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा. केंद्रों में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे या पुराने कैमरे को अपग्रेड किया जाएगा. ताकि जांच प्रक्रिया पर बेहतरीन निगरानी रखी जा सके.



मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना से दिल्ली की अधिकृत PUC केंद्रों की बुनियादी ढांचे और कार्य प्रणाली में सुधार होगा. सभी केंद्रों के बाहरी स्वरूप और सुविधाओं में एएकरूपता आएगी. सीसीटीवी निगरानी मजबूत होने से जांच प्रक्रिया पर नजर रखना आसान होगा. इसमें केंद्रों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, साथ ही PUC प्रमाण पत्र व्यवस्था पर जनता का भरोसा मजबूत होगा.