संभल में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई; 820 किलो रसगुल्ले और 50 लीटर दूध कराया नष्ट, जारी की गई नोटिस
सहायक आयुक्त मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 3:46 PM IST
संभल : जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. "शुद्ध ही शुभ है" अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने जिले में मिठाई की दुकानों और रसगुल्ला निर्माण इकाइयों पर देर रात तक छापेमारी की. इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने करीब 820 किलोग्राम रसगुल्ले और 50 लीटर दूध को मौके पर ही नष्ट कराया. कार्रवाई के दौरान अलग-अलग प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने भी जांच के लिए गए.
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जनपद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली रसगुल्ला व दूध पर बड़ी छापेमारी की है. वहीं एक प्रतिष्ठान से पनीर, खोया और घी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए, जबकि प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया गया. वहीं एक और प्रतिष्ठान को भी नोटिस दिया गया.
चंदौसी में एक मिठाई की दुकान से क्रीम और छेना, इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठानों से सोन पापड़ी और रसगुल्ले का नमूना लिया गया. इसके अलावा चंदौसी में एक प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया गया, जबकि ग्राम भिरावटी में एक प्रतिष्ठान से छेना और रसगुल्ले के नमूने संग्रहित किए गए. कार्रवाई के दौरान ग्राम मुबारकपुर में रसगुल्ला निर्माण को बंद कराया गया. यहां से चार नमूने लेने के साथ ही 370 किलोग्राम रसगुल्ले और 50 लीटर दूध नष्ट कराया गया.
वहीं, मुड़ियाखेड़ा, कुढ़फतेहगढ़ स्थित रसगुल्ला निर्माण से दो नमूने लिए गए और 450 किलोग्राम रसगुल्ले नष्ट कराए गए. खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि संग्रहित किए गए सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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