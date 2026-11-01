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संभल में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई; 820 किलो रसगुल्ले और 50 लीटर दूध कराया नष्ट, जारी की गई नोटिस

संभल में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई ( Photo credit: ETV Bharat )

संभल : जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. "शुद्ध ही शुभ है" अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने जिले में मिठाई की दुकानों और रसगुल्ला निर्माण इकाइयों पर देर रात तक छापेमारी की. इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने करीब 820 किलोग्राम रसगुल्ले और 50 लीटर दूध को मौके पर ही नष्ट कराया. कार्रवाई के दौरान अलग-अलग प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने भी जांच के लिए गए.

खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

