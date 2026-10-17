Explainer : क्या ऐसे पढ़ेगा बिहार? 82% माध्यमिक स्कूलों में नहीं पहुंची ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
बिहार के 82% माध्यमिक स्कूल अब भी ब्रॉडबैंड से दूर, एक साल में 1726 विद्यालयों में ही सक्रिय हुआ कनेक्शन. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 17, 2026 at 2:09 PM IST
पटना : ''सरकार स्मार्ट क्लासेस और इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है लेकिन यह सुविधा केवल मॉडल विद्यालयों में ही दी जा रही है. मॉडल स्कूल में बच्चों के पूरे नामांकन भी हो रहे हैं लेकिन अन्य स्कूल पीछे छूट जा रहे हैं. सिर्फ मॉडल स्कूल से ही राज्य के शिक्षा की व्यवस्था नहीं सुधरेगा. जो अन्य विद्यालय हैं वहां भी समय की मांग के अनुसार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना होगा और इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है.'' यह कहना है शिक्षा विशेषज्ञ लक्ष्मीकांत सजल का.
दरअसल, बिहार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना इंटरनेट कनेक्टिविटी की धीमी रफ्तार के कारण पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर सकी है. केंद्रीय बजट 2025-26 में राज्य के 9849 माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की घोषणा की गई थी. हालांकि, करीब एक साल बाद भी केवल 1,726 विद्यालयों में ही एक्टिव फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन की सुविधा शुरू हो सकी है.
18% माध्यमिक विद्यालयों में ही ब्रॉडबैंड
इस स्थिति में राज्य के लगभग 82 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय अब भी इस सुविधा से वंचित हैं. इसका असर उन विद्यार्थियों पर पड़ रहा है, जिनके स्कूलों में पढ़ाई के लिए डिजिटल संसाधन सही से नहीं पहुंच पा रही है. बीएसएनल के राज्य कार्यालय से 30 जून 2026 तक के प्राप्त डाटा के अनुसार महज 18% माध्यमिक विद्यालयों में ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन हुए हैं.
शिक्षा विभाग ने बीएसएनएल को राज्य के माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने के निर्देश दिए थे. लेकिन जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राज्य में केवल पांच जिले ऐसे हैं, जहां 100 से अधिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सक्रिय हो पाई है. इनमें दरभंगा में 138, पटना में 118, भागलपुर में 112 वैशाली में 105 और पूर्वी चंपारण में 101 विद्यालय शामिल हैं.
6 जिलों में 10 से कम ऐसे विद्यालय
माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में 13 ऐसे जिले हैं जो फिसड्डी हैं, जिनमें 6 जिलों में 10 से कम ऐसे विद्यालय हैं जहां ब्रॉडबैंड कनेक्शन है. मुख्यमंत्री के गृह जिला मुंगेर में महज 11 माध्यमिक विद्यालय में ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन है. जिन पांच जिलों में 10 से कम ऐसे विद्यालय हैं उसमें लखीसराय में 3, किशनगंज में 4, शिवहर में 7, कैमूर में 7, मधेपुरा में 7 और बक्सर में 9 विद्यालय हैं.
इसके अलावा रोहतास में 10, जहानाबाद में 11, मुंगेर में 11, अररिया में 11, पश्चिम चंपारण में 12, अरवल में 12 और जमुई में 17 माध्यमिक विद्यालय हैं. विभिन्न जिलों के बीच यह अंतर बताता है कि विद्यालयों तक इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के काम में अभी काफी प्रगति की जरूरत है.
पटना के प्राइम लोकेशन का स्कूल भी खस्ताहाल
पटना के डाक बंगला चौराहा के पास स्थित राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोरिंग रोड में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं है. आश्चर्य की बात है कि यह काफी प्राइम लोकेशन है. इस विद्यालय में हर चुनाव में मतदान केंद्र बनता है, टॉप वीआईपी यहीं आकर मतदान करते हैं. लेकिन यह विद्यालय ही खस्ताहाल है और विद्यालय में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण स्मार्ट क्लासेस का सुचारू संचालन नहीं हो पता है.
आज के इस समय में जब डिजिटल एजुकेशन बच्चों के लिए बेसिक नीड बन गया है और यह जब उपलब्ध नहीं हो रहा है तो इस विद्यालय में नामांकन की संख्या भी काफी घट गई है. विद्यालय की प्रभारी प्राचार्या कुमारी ज्योति ने बताया कि छह कमरों के इस विद्यालय में छत नहीं है और एसबेस्टस है. बरसात के समय छत टपकता है.
''पिछले तीन-चार साल में कई बार विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए नापी हुए हैं लेकिन कोई काम आगे नहीं बढ़ा. लगभग 1 साल पहले ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए बीएसएनएल वाले आए थे और उसके बाद वह चले गए लेकिन इंस्टॉल नहीं किया. स्मार्ट क्लासेस के लिए प्रोजेक्टर और स्क्रीन की व्यवस्था है जिसे शिक्षक अपने मोबाइल के डाटा से चलाते हैं. वह प्रतिदिन एक क्लास में स्मार्ट क्लास कंडक्ट कराती हैं.''- कुमारी ज्योति, प्रभारी प्राचार्या, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोरिंग रोड
'नामांकन की संख्या घट गई'
कुमारी ज्योति ने बताया कि स्मार्ट क्लास के दौरान मोबाइल का इंटरनेट इस्तेमाल होने के कारण कई बार स्पीड सही नहीं मिलता और क्लास सुचारु ढंग से नहीं चल पाता है. कई बार बहुत जल्दी डाटा खत्म हो जाता है तो शिक्षक अपना अलग से रिचार्ज करके क्लास कंडक्ट कराते हैं. उन्होंने बताया कि शिक्षक और मैनेजमेंट अपने तरफ से कमी नहीं रखते हैं लेकिन मोबाइल के इंटरनेट से वह स्पीड स्मार्ट क्लास में नहीं मिल पाता है. स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाहर से जर्जर लगता है जिसके कारण नामांकन की संख्या घट गई है. कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है और अभी उनके पास कक्षा 9 से 11 तक में 45 छात्राएं नामांकित हैं.
जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बड़ी बाधा
कुमारी ज्योति ने बताया कि 12वीं में कोई नामांकन नहीं है और 11वीं में भी लगभग पांच के करीब नामांकन है. उन्होंने बताया कि हर साल वह नामांकन के लिए काफी प्रयास करती है लेकिन प्राइम लोकेशन पर होने के बावजूद जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के अभाव में बच्चियां उनके यहां नामांकन नहीं लेती.
उनके यहां से हीं 10वीं पास करने वाली बच्चियां 11वीं में नामांकन नहीं लेती हैं और नवीं कक्षा में भी नामांकन घट गया है. पास के जो अन्य विद्यालय हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है वहां एडमिशन के लिए भीड़ रहती है. उनके यहां कुल आठ शिक्षक हैं और लंबे समय से उन लोगों की बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की मांग रही है.
थर्ड पार्टी एजेंसी और ओएलटी की कमी बनी बाधा
विद्यालयों में कनेक्टिविटी की रफ्तार धीमी रहने के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के माध्यम से इस दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी एजेंसियों के स्तर पर काम में तेजी नहीं आ पा रही है. शिक्षा विशेषज्ञ लक्ष्मीकांत सजल ने बताया कि रिपोर्ट में एक कनेक्शन स्थापित करने पर करीब 70 से 80 हजार रुपये तक खर्च होने की बात आई है. इसके बावजूद अपेक्षित कमाई नहीं होने के कारण एजेंसियों को इस काम में पर्याप्त व्यावसायिक लाभ नहीं दिख रहा है. ऐसे में कनेक्शन लगाने और उसे सक्रिय करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.
''इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (ओएलटी) की उपलब्धता भी एक अहम चुनौती है. जिन क्षेत्रों में आवश्यक नेटवर्क ढांचा उपलब्ध नहीं है, वहां विद्यालयों तक कनेक्शन पहुंचाना आसान नहीं है. इसके अलावा स्कूलों की ओएलटी से दूरी अधिक होने के कारण भी कई जगह कनेक्टिविटी स्थापित करने में परेशानी आ रही है. इन तकनीकी और परिचालन संबंधी अड़चनों के चलते योजना की गति प्रभावित हो रही है.''- लक्ष्मीकांत सजल, शिक्षा विशेषज्ञ
'शिक्षा विभाग मुख्यालय स्तर से करे मॉनिटरिंग'
वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत सजल ने बताया कि आज के समय में स्मार्ट क्लास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण जरूरत बन गया है. स्मार्ट क्लास के लिए बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहद आवश्यक है. ऐसे में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वहां अभिभावक भी बच्चों का नामांकन नहीं करा रहे. बच्चे और अभिभावक भी जागरूक हो गए हैं.
शहर के प्राइम लोकेशन पर मौजूद विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता के बावजूद नामांकन घट रहे हैं, वहीं जहां मॉडल स्कूल है वहां अच्छी सुविधा है तो नामांकन के लिए भीड़ लग रही है. राज्य के तमाम 9849 विद्यालयों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो इसके लिए शिक्षा विभाग को मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग करने की जरूरत है.
''इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण अधिकांश विद्यालयों में जो कंप्यूटर टीचर नियुक्त हुए हैं वह ऑफिस कलर्क का काम कर रहे हैं. स्मार्ट क्लास के नोडल टीचर और कंप्यूटर टीचर के साथ-साथ स्कूल मैनेजमेंट के तालमेल की आवश्यकता है. तभी जाकर बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने का जो सरकार का उद्देश्य है वह पूरा हो सकेगा. सिर्फ विद्यालय में कंप्यूटर उपलब्ध करा देने से कंप्यूटर शिक्षा का सपना साकार नहीं होगा. उसके लिए बिजली और इंटरनेट की निर्बाध आपूर्ति जरूरी है.''- लक्ष्मीकांत सजल, शिक्षा विशेषज्ञ
9849 में से 8992 स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में
लक्ष्मीकांत सजल ने बताया कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी काफी अधिक है. शिक्षा विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल 9849 माध्यमिक विद्यालयों में से 8992 विद्यालय ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं. ऐसे में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था के लिए विशेष महत्व रखता है.
इंटरनेट की सुविधा नहीं होने से इन स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री, डिजिटल शिक्षण संसाधनों और इंटरनेट आधारित गतिविधियों का लाभ उठाने में परेशानी होती है. शिक्षक अपने मोबाइल के इंटरनेट से स्मार्ट क्लास की जरूरत को पूरी नहीं कर सकते क्योंकि यह व्यावहारिक नहीं है.
'उज्जवल भविष्य के दिशा में काफी पीछे हो जाएगा'
एएन सिन्हा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के समाजशास्त्री प्रो. बीएन प्रसाद ने बताया कि डिजिटल सुविधाओं की कमी का असर स्कूलों की प्रशासनिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है. ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने, डिजिटल माध्यम से शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने और अन्य इंटरनेट आधारित कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए स्थिर कनेक्टिविटी जरूरी है.
ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की अनुपलब्धता के कारण विद्यालयों को पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. राज्य में आज भी लगभग 90 फीसदी बच्चे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए सरकारी व्यवस्था यानी सरकारी विद्यालयों पर निर्भर है. आज जब तकनीक आधारित दुनिया हो गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर जगह उपयोग हो रहा है. ऐसे में यदि बिहार के सरकारी विद्यालय के बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन पीछे छूट जाए तो बिहार, उज्जवल भविष्य के दिशा में काफी पीछे हो जाएगा.
''केवल कंप्यूटर और स्मार्ट बोर्ड खरीद कर विद्यालय में उपलब्ध करा देने से डिजिटल शिक्षा का सपना साकार नहीं होगा. ऐसे उपकरणों का सही से इस्तेमाल हो सके इसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना जरूरी है और इसकी मॉनिटरिंग जरूरी है. विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लेकर मौजूदा आंकड़े बता रहे हैं कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा विभाग को अभी व्यापक स्तर पर काम करने की जरूरत है.''- प्रो. बीएन प्रसाद, समाजशास्त्री
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