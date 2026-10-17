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Explainer : क्या ऐसे पढ़ेगा बिहार? 82% माध्यमिक स्कूलों में नहीं पहुंची ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

बिहार के स्कूल का हाल ( ETV Bharat )

पटना : ''सरकार स्मार्ट क्लासेस और इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है लेकिन यह सुविधा केवल मॉडल विद्यालयों में ही दी जा रही है. मॉडल स्कूल में बच्चों के पूरे नामांकन भी हो रहे हैं लेकिन अन्य स्कूल पीछे छूट जा रहे हैं. सिर्फ मॉडल स्कूल से ही राज्य के शिक्षा की व्यवस्था नहीं सुधरेगा. जो अन्य विद्यालय हैं वहां भी समय की मांग के अनुसार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना होगा और इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है.'' यह कहना है शिक्षा विशेषज्ञ लक्ष्मीकांत सजल का.

दरअसल, बिहार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना इंटरनेट कनेक्टिविटी की धीमी रफ्तार के कारण पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर सकी है. केंद्रीय बजट 2025-26 में राज्य के 9849 माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की घोषणा की गई थी. हालांकि, करीब एक साल बाद भी केवल 1,726 विद्यालयों में ही एक्टिव फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन की सुविधा शुरू हो सकी है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat) 18% माध्यमिक विद्यालयों में ही ब्रॉडबैंड इस स्थिति में राज्य के लगभग 82 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय अब भी इस सुविधा से वंचित हैं. इसका असर उन विद्यार्थियों पर पड़ रहा है, जिनके स्कूलों में पढ़ाई के लिए डिजिटल संसाधन सही से नहीं पहुंच पा रही है. बीएसएनल के राज्य कार्यालय से 30 जून 2026 तक के प्राप्त डाटा के अनुसार महज 18% माध्यमिक विद्यालयों में ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन हुए हैं. शिक्षा विभाग ने बीएसएनएल को राज्य के माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने के निर्देश दिए थे. लेकिन जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राज्य में केवल पांच जिले ऐसे हैं, जहां 100 से अधिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सक्रिय हो पाई है. इनमें दरभंगा में 138, पटना में 118, भागलपुर में 112 वैशाली में 105 और पूर्वी चंपारण में 101 विद्यालय शामिल हैं. ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat) 6 जिलों में 10 से कम ऐसे विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में 13 ऐसे जिले हैं जो फिसड्डी हैं, जिनमें 6 जिलों में 10 से कम ऐसे विद्यालय हैं जहां ब्रॉडबैंड कनेक्शन है. मुख्यमंत्री के गृह जिला मुंगेर में महज 11 माध्यमिक विद्यालय में ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन है. जिन पांच जिलों में 10 से कम ऐसे विद्यालय हैं उसमें लखीसराय में 3, किशनगंज में 4, शिवहर में 7, कैमूर में 7, मधेपुरा में 7 और बक्सर में 9 विद्यालय हैं. इसके अलावा रोहतास में 10, जहानाबाद में 11, मुंगेर में 11, अररिया में 11, पश्चिम चंपारण में 12, अरवल में 12 और जमुई में 17 माध्यमिक विद्यालय हैं. विभिन्न जिलों के बीच यह अंतर बताता है कि विद्यालयों तक इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के काम में अभी काफी प्रगति की जरूरत है. सभी 38 जिलों का हाल देखिए (ETV Bharat) पटना के प्राइम लोकेशन का स्कूल भी खस्ताहाल पटना के डाक बंगला चौराहा के पास स्थित राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोरिंग रोड में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं है. आश्चर्य की बात है कि यह काफी प्राइम लोकेशन है. इस विद्यालय में हर चुनाव में मतदान केंद्र बनता है, टॉप वीआईपी यहीं आकर मतदान करते हैं. लेकिन यह विद्यालय ही खस्ताहाल है और विद्यालय में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण स्मार्ट क्लासेस का सुचारू संचालन नहीं हो पता है. आज के इस समय में जब डिजिटल एजुकेशन बच्चों के लिए बेसिक नीड बन गया है और यह जब उपलब्ध नहीं हो रहा है तो इस विद्यालय में नामांकन की संख्या भी काफी घट गई है. विद्यालय की प्रभारी प्राचार्या कुमारी ज्योति ने बताया कि छह कमरों के इस विद्यालय में छत नहीं है और एसबेस्टस है. बरसात के समय छत टपकता है. ''पिछले तीन-चार साल में कई बार विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए नापी हुए हैं लेकिन कोई काम आगे नहीं बढ़ा. लगभग 1 साल पहले ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए बीएसएनएल वाले आए थे और उसके बाद वह चले गए लेकिन इंस्टॉल नहीं किया. स्मार्ट क्लासेस के लिए प्रोजेक्टर और स्क्रीन की व्यवस्था है जिसे शिक्षक अपने मोबाइल के डाटा से चलाते हैं. वह प्रतिदिन एक क्लास में स्मार्ट क्लास कंडक्ट कराती हैं.''- कुमारी ज्योति, प्रभारी प्राचार्या, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोरिंग रोड देखें वीडियो (ETV Bharat) 'नामांकन की संख्या घट गई' कुमारी ज्योति ने बताया कि स्मार्ट क्लास के दौरान मोबाइल का इंटरनेट इस्तेमाल होने के कारण कई बार स्पीड सही नहीं मिलता और क्लास सुचारु ढंग से नहीं चल पाता है. कई बार बहुत जल्दी डाटा खत्म हो जाता है तो शिक्षक अपना अलग से रिचार्ज करके क्लास कंडक्ट कराते हैं. उन्होंने बताया कि शिक्षक और मैनेजमेंट अपने तरफ से कमी नहीं रखते हैं लेकिन मोबाइल के इंटरनेट से वह स्पीड स्मार्ट क्लास में नहीं मिल पाता है. स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाहर से जर्जर लगता है जिसके कारण नामांकन की संख्या घट गई है. कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है और अभी उनके पास कक्षा 9 से 11 तक में 45 छात्राएं नामांकित हैं. जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बड़ी बाधा कुमारी ज्योति ने बताया कि 12वीं में कोई नामांकन नहीं है और 11वीं में भी लगभग पांच के करीब नामांकन है. उन्होंने बताया कि हर साल वह नामांकन के लिए काफी प्रयास करती है लेकिन प्राइम लोकेशन पर होने के बावजूद जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के अभाव में बच्चियां उनके यहां नामांकन नहीं लेती. उनके यहां से हीं 10वीं पास करने वाली बच्चियां 11वीं में नामांकन नहीं लेती हैं और नवीं कक्षा में भी नामांकन घट गया है. पास के जो अन्य विद्यालय हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है वहां एडमिशन के लिए भीड़ रहती है. उनके यहां कुल आठ शिक्षक हैं और लंबे समय से उन लोगों की बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की मांग रही है. ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)