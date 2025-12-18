ETV Bharat / state

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 82 लाख के घोटाले का खुलासा, वर्तमान चेयरमैन ने पूर्व चेयरमैन पर उठाए सवाल

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में करीब 82 लाख रुपये के घोटाले का मामला सामने आया है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस घोटाले के आरोप किसी कर्मचारी या अधिकारी पर नहीं, बल्कि बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन वीपी यादव पर लगे हैं. वर्तमान चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने इस पूरे मामले को उजागर करते हुए इसकी जांच विजिलेंस विभाग को सौंप दी है.

पारदर्शिता के दावों पर उठे सवाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा” के नारे और हरियाणा सरकार के पारदर्शिता के दावों के बावजूद शिक्षा बोर्ड में दो साल पुराना यह बड़ा घोटाला सामने आया है. यह मामला साल 2023-24 के सत्र से जुड़ा हुआ है, जब बोर्ड में 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की ऑनलाइन स्क्रीनिंग और मार्किंग करवाई गई थी.

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 82 लाख के घोटाले का खुलासा (ETV Bharat)

अनुभवहीन फर्म को सौंपा गया काम: इस बारे में शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने बताया कि, "करीब एक लाख उत्तर पुस्तिकाओं की ऑनलाइन स्क्रीनिंग और मार्किंग का काम एक ऐसी फर्म को दिया गया, जिसके पास इस क्षेत्र में कोई पूर्व अनुभव नहीं था. नियमों को दरकिनार कर इस फर्म को काम सौंपे जाने से घोटाले की नींव पड़ी."

स्कैनिंग और मार्किंग में जरूरत से ज्यादा खर्च: डॉ. पवन कुमार के अनुसार उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पेज की स्कैनिंग के लिए 1 रुपये 34 पैसे की दर से भुगतान किया गया. इस हिसाब से एक उत्तर पुस्तिका की केवल स्कैनिंग पर करीब 45 रुपये खर्च हुए. इसके अलावा उसी उत्तर पुस्तिका की मार्किंग के लिए 15 रुपये अलग से दिए गए. अन्य खर्चों को मिलाकर प्रति उत्तर पुस्तिका का खर्च 70 रुपये से अधिक बैठा, जिससे एक लाख उत्तर पुस्तिकाओं पर 70 लाख रुपये से ज्यादा खर्च हो गया.