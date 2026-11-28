ख्वाजा गरीब नवाज का 815वां उर्स: 6 दिसंबर को चढ़ेगा झंडा, चांद दिखने पर 10 या 11 से शुरू होगा उर्स
10 दिसंबर को परंपरा के अनुसार जन्नती दरवाजा आम जायरीन के लिए खोल दिया जाएगा.
Published : November 28, 2026 at 3:38 PM IST
अजमेर : सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स चांद दिखने पर 10 या 11 दिसंबर को होगा. 10 दिसंबर को दरगाह में मौजूद जन्नती दरवाजा आम जायरीन के लिए खोल दिया जायेगा. उर्स के लिए झंडा चढ़ाने की रस्म 6 दिसंबर को होगी. 9 दिसंबर को ख्वाजा गरीब नवाज की मजार से संदल उतारा जायेगा. उर्स को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं.
ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सकी ने बताया कि देश–दुनिया में ख्वाजा गरीब नवाज के करोड़ों लोग चाहने वाले हैं. उर्स को देखते हुए ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों को खादिम समुदाय की ओर से संदेश के साथ आमंत्रण भेजे जा रहे हैं. गरीब नवाज के दर पर हर आम और खास की हाजरी दरगाह में होती है. सकी ने बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज के 815वें उर्स की अनौपचारिक शुरुआत दरगाह के सबसे ऊंची बुलंद दरवाजा की इमारत पर झंडा चढ़ाने की रस्म से होती है. इस बार 6 दिसंबर को झंडे चढ़ाने की रस्म अदा की जाएगी. भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा लेकर एक दिन पहले ही दरगाह पहुंचेगा. झंडा चढ़ाने की रस्म के पीछे मकसद है कि दूर दूर तक यह संदेश पहुंच जाए कि ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आने वाला है.
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11 दिसंबर को उर्स में पहला जुम्मा : खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सकी ने बताया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 815वें उर्स की शुरुआत 10 या 11 दिसंबर को चांद दिखने के साथ होगी. 10 दिसंबर को परंपरा के अनुसार जन्नती दरवाजा आम जायरीन के लिए खोल दिया जाएगा. चांद नहीं दिखने पर 10 दिसंबर की रात को जन्नती दरवाजा वापस बंद कर दिया जाएगा और अगले दिन सुबह खोल दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर को उर्स में पहला जुम्मा है. ऐसे में बड़ी संख्या में जायरीन जुम्मे की नमाज अदा करेंगे.
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उन्होंने बताया कि उर्स शुरू होने के साथ ही कई आम और खास लोगों की और से दरगाह में चादर पेश होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा. सकी ने बताया कि वर्षों से वे बॉलीवुड और टीवी कलाकारों की ओर दरगाह में धूमधाम से कव्वालियों के साथ चादर पेश करते आए हैं. इस दौरान कुछ कलाकार भी मौजूद रहते हैं. इस बार बॉलीवुड की ओर से चादर 12 दिसंबर को पेश होगी.
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खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सकी ने बताया कि उर्स शुरू होने के साथ ही दरगाह में स्थित महफिल खाने में दरगाह दीवान की सकरात में पारंपरिक कव्वालियां का रोज देर रात तक आयोजन होगा. देशभर से नामचीन कव्वाल भी दरगाह में कव्वालियां पेश करेंगे. 16 दिसंबर को उनकी ओर से भी महफिले कव्वाली का आयोजन रखा गया है. सकी ने बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज की महाना छठी 16 दिसंबर को है. इस दिन ही कुल की रस्म दरगाह के खादिमों की ओर से अदा की जाएगी. उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर को चांद दिखने पर दरगाह में तिथि अनुसार यह कार्यक्रम होंगे और 10 दिसंबर की चांद नहीं दिखता है, तो यह सभी कार्यक्रम एक दिन बाद होंगे.
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