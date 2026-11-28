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ख्वाजा गरीब नवाज का 815वां उर्स: 6 दिसंबर को चढ़ेगा झंडा, चांद दिखने पर 10 या 11 से शुरू होगा उर्स

ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर : सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स चांद दिखने पर 10 या 11 दिसंबर को होगा. 10 दिसंबर को दरगाह में मौजूद जन्नती दरवाजा आम जायरीन के लिए खोल दिया जायेगा. उर्स के लिए झंडा चढ़ाने की रस्म 6 दिसंबर को होगी. 9 दिसंबर को ख्वाजा गरीब नवाज की मजार से संदल उतारा जायेगा. उर्स को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं.