814वां उर्स: अजमेर दरगाह में अदा की गई संदल की रस्म, जायरीन में बांटा

अजमेर दरगाह में संदल की रस्म में शरीक होने के लिए देशभर से जायरीन पहुंचे.

Sandal distributed to pilgrims
जायरीन को बांटा गया संदल (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 20, 2025 at 11:01 PM IST

2 Min Read
अजमेर: सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स में सालाना संदल की रस्म शनिवार रात को निभाई गई. इस परंपरा को उर्स शुरू होने से एक दिन पूर्व दरगाह के खादिम समुदाय के लोग अदा करते हैं. संदल की रस्म में देश भर से अजमेर पहुंचे जायरीन (श्रद्धालुओं) ने भाग लिया.

बॉलीवुड दुआगो व खादिम सैय्यद कुतबुद्दीन सखी के अनुसार मजार शरीफ के इस संदल को चमत्कारी माना जाता है. इसके इस्तेमाल से किसी भी किस्म की बीमारी दूर हो जाती है. उर्स कन्वीनर हाजी सैय्यद हसन हाशमी के अनुसार इस संदल को पूरे एक साल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर रखा जाता है. इसके घोल का पवित्र जल इस्तेमाल किया जाता है. मान्यता है कि इससे जादू, टोना और बीमारियों में लाभ पहुंचता है.

क्या है दरगाह के संदल का महत्व, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

चिश्तिया महाराज फाउंडेशन के चैयरमेन हाजी सैय्यद फरीद महाराज बताते हैं कि ये सदियों पुरानी रस्म है. जिसे अब तक निभाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि संदल की लकड़ी का पवित्र लेप यूं तो हर रोज ख्वाजा साहब की मजार पर चढ़ाया जाता है, लेकिन जो विशेष संदल मजार पर पूरे साल लगा रहता है. उसे सालाना उर्स के मौके पर उतारा जाता है. जिसे संदल की रस्म कहा जाता है और तमाम जयरीन में इसे बांटा जाता है.

ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स विश्व भर में मशहूर है. जहां उर्स के अवसर पर जायरीन अपना मत्था यहां टेकते हैं. यही वजह है कि आस्थावानों का हुजूम इस संदल की रस्म में पहुंचता है. लोगों की मान्यता है कि इस संदल को खाने से उनकी तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं. दरगाह के खादिम इस संदल को ख्वाजा गरीब नवाज के मजार से साल में एक बार ही उतारते हैं और जायरीन में बांट देते हैं.

संपादक की पसंद

