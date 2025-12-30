ETV Bharat / state

बड़े कुल की रस्म के साथ ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स सम्पन्न, बांटे 11 हजार किलो के लड्डू

अजमेर: सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स का समापन मंगलवार को हो गया. पिछले 10 दिन से अजमेर दरगाह पर ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स में लाखों जायरीन ने हाजरी दी. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मंगलवार को 9 रजब का दिन था. जिसमें उर्स मुबारक के बड़े कुल की रस्म अदा की गई और कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन हो गया.

इस मौके पर देश भर से अजमेर पहुंचे जायरीन ने दरगाह की दरों दीवार को केवड़े और गुलाब जल से धोकर परिसर को महकाम दिया. दरगाह अंजुमन सैय्यद जादगान के उर्स कन्वीनर हाजी सैय्यद हसन हाशमी के अनुसार कुल की रस्म खुद्दामें ख्वाजा और जायरीन ने मिलकर अदा की. खास बात ये रही कि जायरीन ने कुल की रस्म का पवित्र जल अपने रिश्तेदारों और परिवार समेत बीमारियों से निजात के लिए भी हासिल किया. अंजुमन सैय्यद जादगान के पूर्व सचिव सैय्यद वाहिद हुसैन अंगारा शाह ने बताया कि इस अवसर पर श्रद्धालुओं में 11 हजार किलो लड्डू भी वितरण किए गए.