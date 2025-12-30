ETV Bharat / state

बड़े कुल की रस्म के साथ ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स सम्पन्न, बांटे 11 हजार किलो के लड्डू

ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना उर्स कुल की रस्म के साथ मंगलवार को सम्पन्न हो गया.

Ajmer Dargah
अजमेर दरगाह (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 30, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स का समापन मंगलवार को हो गया. पिछले 10 दिन से अजमेर दरगाह पर ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स में लाखों जायरीन ने हाजरी दी. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मंगलवार को 9 रजब का दिन था. जिसमें उर्स मुबारक के बड़े कुल की रस्म अदा की गई और कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन हो गया.

इस मौके पर देश भर से अजमेर पहुंचे जायरीन ने दरगाह की दरों दीवार को केवड़े और गुलाब जल से धोकर परिसर को महकाम दिया. दरगाह अंजुमन सैय्यद जादगान के उर्स कन्वीनर हाजी सैय्यद हसन हाशमी के अनुसार कुल की रस्म खुद्दामें ख्वाजा और जायरीन ने मिलकर अदा की. खास बात ये रही कि जायरीन ने कुल की रस्म का पवित्र जल अपने रिश्तेदारों और परिवार समेत बीमारियों से निजात के लिए भी हासिल किया. अंजुमन सैय्यद जादगान के पूर्व सचिव सैय्यद वाहिद हुसैन अंगारा शाह ने बताया कि इस अवसर पर श्रद्धालुओं में 11 हजार किलो लड्डू भी वितरण किए गए.

ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स सम्पन्न (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: अजमेर: ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की चादर पेश

वहीं अंजुमन यादगार शैख जादगान के सचिव एडवोकेट शैख इजहार मोहम्मद चिश्ती के अनुसार 30 दिसम्बर मंगलवार को उर्स का 9वां दिन था. इस दिन बड़े कुल की रस्म अदा की है. उर्स के अवसर पर देश में अमन शांति की दुआ के साथ लाखों जायरीन का अपने घरों को लौटना भी शुरू हो गया. सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का इस साल दो बार उर्स मनाया गया. इस दौरान 813वां और 814वां उर्स मनाया गया. इसमें लाखों जायरीन ने अपने जीवन में खुशहाली की दुआ मांगी.

TAGGED:

KHWAJA GARIB NAWAZ DARGAH
RITUAL OF BADE KUL IN AJMER DARGAH
ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स सम्पन्न
11000 KG LADDOOS DISTRIBUTED
814TH URS COMPLETES IN AJMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.