ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स से पहले प्रशासन ने चढ़ाई अकीदत की चादर, सुरक्षा-व्यवस्था तैयार

उर्स में 5 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की संख्या में भी इजाफा किया गया है.

814th Urs in Ajmer
उर्स से पहले चादर पेश करते अधिकारी (Etv Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read
अजमेर: सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स से पहले अजमेर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से दरगाह में अकीदत की चादर पेश की गई. संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह, जिला कलेक्टर लोकबंधु और जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने ख्वाजा साहब के आगामी उर्स समारोह के सफल और शुभ समापन के लिए प्रार्थना की.

संभागीय आयुक्त ने बताया कि उर्स की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. हर वर्ष की तरह इस बार भी आईजी अजमेर रेंज, कलेक्टर, एसपी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी चादरपोशी के लिए दरबार में उपस्थित हुए. उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब के 814वें उर्स में भारी संख्या में जायरीन आने की संभावना है, इसलिए उर्स से पहले ही दरगाह कमेटी के सहयोग से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से जिले भर में पुलिस सतर्क है. जरूरत के अनुसार उर्स मेले में 5 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा. इसके अलावा मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की संख्या में भी इजाफा किया गया है.

दरगाह क्षेत्र के चप्पे-चप्पे पर पुलिस की सख्त सुरक्षा रहेगी. दरगाह से जुड़ी सभी संस्थाओं के साथ मिलकर उर्स की सफलता के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा. इसी क्रम में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर अकीदत की चादर चढ़ाई गई.

