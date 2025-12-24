ETV Bharat / state

814वां उर्स : कायड़ विश्राम स्थली में बसी जायरीन की बस्ती, रहने-खाने से लेकर फोन चार्जिंग तक की सुविधा

उर्स के मौके पर देश के कई हिस्सों से जायरीन अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं. ऐसे में यहां इनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं....

जायरीनों के रहने के लिए लगाए गए टेंट
जायरीनों के रहने के लिए लगाए गए टेंट (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 9:55 AM IST

7 Min Read
अजमेर : अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स का आगाज हो चुका है. उर्स अपने परवान पर चढ़ने लगा है. अजमेर सीमा पर स्थित कायड़ विश्रामस्थली में 30 हजार से भी अधिक जायरीन ठहरे हुए हैं. 150 बीघा से अधिक क्षेत्र में फैली विश्राम स्थली में ऊंचाई से देखने पर लगता है मानो कोई बड़ी बस्ती यहां पर बसा दी गई है. यहां जिला प्रशासन ने जायरीन की मूलभूत सुविधा के लिए माकूल इंतजाम किए हैं.

मूलभूत सुविधा के हैं इंतजाम : दरगाह कमेटी में असिस्टेंट नाजिम आदिल बताते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में जियारत के लिए देश के कोने-कोने से आने वाले जायरीन आते हैं. इनमें बड़ी संख्या में जायरीन विश्राम स्थली में ठहरते हैं. यहां छोटा सा एक शहर बसाया जाता है, जो 24 घंटे आबाद रहता है. यहां जायरीन बिल्कुल अपने घर की तरह ही रहता है. यहां खाने-पीने के लिए भी बेहतरीन इंतजाम हैं. जायरीन इस बात से खुश हैं कि उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर आने का मौका मिला.

814वां उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ में व्यवस्थाएं,... (ETV Bharat AJmer)

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, दरगाह कमेटी समेत विभिन्न विभागों की यही कोशिश रहती है कि यहां आने वाला जायरीन ख्वाजा की नगरी से सुखद यादें लेकर लौटे. ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले कई लोग जिनका व्यापार विदेश में है, वह यहां आकर लंगर संचालित कर रहे हैं. जायरीन को सुबह शाम खाना मिल रहा है. जायरीन के लिए वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह का खाना उपलब्ध है. पेयजल के लिए बीसलपुर की पाइपलाइन विश्राम स्थली तक आती है. बिजली, सफाई, चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई है.

ये हैं व्यवस्थाएं
ये हैं व्यवस्थाएं (ETV Bharat GFX)

फास्टैग और AI का पार्किंग में पहली बार उपयोग : आदिल बताते हैं कि 60x120 क्षेत्रफल के 17 वाटरप्रूफ डोम अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से बनाए गए हैं. सर्दी से बचाव के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. डोम के नीचे फ्लोर पर लाल मिट्टी है और उस पर कारपेट बिछाए गए हैं, ताकि फर्श ठंडा नहीं रहे. डोम इस तरह से बनाए गए हैं कि ठंडी हवाएं भीतर नहीं जा सके. पार्किंग को लेकर काफी चुनौतियां थी, लेकिन इस बार पार्किंग के लिए फास्टैग का उपयोग किया जा रहा है. AI पद्धति से वाहनों के आने और जाने का रियल टाइम डेटा भी रखा जा रहा है, ताकि संदिग्ध लोगों और वाहनों पर भी निगरानी रहे. नए नवाचार के माध्यम से हर वाहन के ड्राइवर तक के नाम पते की इंफॉर्मेशन भी रहती है.

जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई दुकान
जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई दुकान (ETV Bharat Ajmer)

विश्राम स्थली में 25 हजार जायरीन मौजूद : उन्होंने बताया कि उर्स के 72 घंटे गुजर चुके हैं. विश्रामस्थली की पार्किंग में 500 से ज्यादा बसे खड़ी हैं. कई जायरीन स्पेशल ट्रेन और अन्य साधनों से विश्रामस्थली पहुंचे हैं. आदिल ने बताया कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा जायरीन इस बार आए हुए हैं. इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर से भी जायरीन आए हुए हैं. विश्रामस्थली में चोलदारी, डॉरमेट्री हाल, डोम आदि जायरीन से भर चुके हैं. 20 से 25 हजार जायरीन की क्षमता यहां ठहरने की है.

नमाज करते जायरीन
नमाज करते जायरीन (ETV Bharat Ajmer)

मोबाइल चार्जिंग स्टेशन : मोबाइल चार्ज करने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है. मोबाइल चार्ज करने के लिए महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है, जहां प्रतिदिन 7 हजार से अधिक मोबाइल चार्ज हो रहे हैं. आदिल ने बताया कि मोबाइल चार्ज के लिए जायरीन काफी परेशान नजर आते थे. जायरीन की यह बड़ी समस्या रहती थी, जिसका निदान चार्जिंग स्टेशन बनाकर किया है. युवाओं की टीम जायरीन के मोबाइल चार्ज करती है. इसके लिए बाकायदा टोकन सिस्टम रखा गया है.

विश्राम स्थली में बसी जायरीन की बस्ती
विश्राम स्थली में बसी जायरीन की बस्ती (ETV Bharat Ajmer)

अपने सामान की खुद करें हिफाजत : बातचीत में आदिल ने बताया कि सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम यहां पुलिस और दरगाह कमेटी की ओर से किए गए हैं. पुलिस का जाप्ता चप्पे-चप्पे पर है. इसके अलावा प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के गार्ड भी यहां लगा रखे हैं. सीसीटीवी से भी विश्रामस्थली के चारों ओर निगरानी रहती है. दरगाह कमेटी ने वालयंटर्स भी लगा रखे हैं. साथ ही जायरीन को बार-बार हिदायत दी जाती है कि वे अपने सामान की हिफाजत सुनिश्चित करें, यानी अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें.

मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था
मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था (ETV Bharat Ajmer)

ख्वाजा के दर से मिलता है सुकून और बरकत : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से आए साकिर खान बताते हैं कि 10 साल से हर वर्ष वह ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर अजमेर आ रहे हैं. ख्वाजा की दरगाह सूफी की दरगाह है, जो बेहद सुकून देती है. यहां ख्वाजा की दरगाह में मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं. परिवार के सदस्यों समेत 50 लोगों के साथ वे बस से ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत के लिए आए हैं. कायड़ विश्राम स्थली में सभी तरह की सुविधाएं हैं. यहां किसी तरह कि कोई तकलीफ नहीं है.

जायरीनों के लिए चिकित्सा कैम्प भी
जायरीनों के लिए चिकित्सा कैम्प भी (ETV Bharat Ajmer)

अयोध्या से आए खलील अहमद ने बताया कि कायड़ विश्राम स्थली में रहने, खाने, पीने की तमाम व्यवस्थाएं हैं. 8 बरस से वह ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर आ रहे हैं. यहां आकर दिल को सुकून मिलता है. उन्होंने दावा किया है कि यहां उनकी मुरादें भी पूरी हुई हैं. ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर आने से बरकत मिलती है. कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजरी लगाने वाले हर आम और खास की मन्नतें पूरी होती हैं.

वजू करने के लिए माकूल इंतजाम
वजू करने के लिए माकूल इंतजाम (ETV Bharat Ajmer)

गाजियाबाद से आए मोहम्मद असलम ने बताया कि ख्वाजा के दर पहली बाहर जब आया था तो कुछ सोच कर नहीं आया था. ख्वाजा गरीब नवाज ने धन दौलत से खूब नवाजा है. हर साल कोशिश रहती है कि उर्स के मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत करने के लिए जरूर आएं. ख्वाजा के चाहने वालों में गरीब तबके के लोग भी हैं. कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीबों को पहले नवाजते हैं, इसीलिए ख्वाजा गरीब नवाज कहलाए जाते हैं. ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर शुरुआती दिनों में ही जायरीन की भीड़ उमड़ रही है.

जायरीनों के लिए रहने की व्यवस्था
जायरीनों के लिए रहने की व्यवस्था (ETV Bharat Ajmer)

संपादक की पसंद

