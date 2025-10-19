ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में 814 किलो गांजा बरामद, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 8 करोड़ रुपये, उड़ीसा-आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से ला रहे थे

पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया. ( Photo Credit; Muzaffarnagar Police )