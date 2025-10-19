मुजफ्फरनगर में 814 किलो गांजा बरामद, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 8 करोड़ रुपये, उड़ीसा-आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से ला रहे थे
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ट्रक का पीछा कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया. जबकि रैकेट में शामिल दो तस्कर फरार हैं.
मुजफ्फरनगर : थाना नई मंडी पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 814 किलोग्राम गांजा बरामद मिला है. इसकी अनुमानित कीमत साढ़े चार करोड़ रुपये बताई जा रही है. जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 8 करोड़ रुपये तक आकी गई है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय वर्मा ने बताया, आरोपी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से ट्रक में छिपाकर गांजा लाते थे. आरोपियों के पास से गांजा के अलावा, एक ट्रक, दो मोबाइल फोन और 2680 रुपये नकद मिला है.
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया, थाना नई मंडी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी. बताया गया कि अवैध मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप ट्रक से लाई जा रही है. सूचना पर पुलिस ने ट्रक का पीछा किया और नई मंडी थाना क्षेत्र में पकड़ लिया. ट्रक की तलाशी लेने पर 814 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ.
तस्कर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास विजय नगर के आसपास के इलाकों से कई बार चक्कर लगाकर गांजे की तस्करी करते थे और अलग-अलग सामानों की बिल्टी बनवाकर, उसके बीच में गांजे को छिपाकर लाते थे. फिर छोटी गाड़ियों से दूसरे जिलों में इसकी सप्लाई करते थे.
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया, इस तस्करी रैकेट में दो आरोपी अभी फरार हैं. दोनों की पहचान हो गई है. एक पुरकाजी और दूसरा शामली का रहने वाले है. पुलिस फरार आरोपियों की भी तलाश कर रही है. गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान हरिद्वार निवासी भूषण और हापुड़ निवासी अखिलेश के रूप में हुई है.
